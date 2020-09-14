Bridgestone представила новые шины, помогающие эффективно экономить топливо

Новая технология Bridgestone Enliten может стать прорывом, поскольку она снижает сопротивление качению легковых шин на 20% по сравнению с обычными летними покрышками из премиального ценового сегмента.

Кроме того, инновация позволяет сделать покрышки на 10% легче. При этом японцы обещают, что износостойкость шин они в жертву не приносили. Отрадно и то, что по результатам испытаний, покрышки получили высшую в своем классе евромаркировку с грейдом «А» по уровню сопротивления качению.

Шины Turanza Eco с новой технологией уже поступили для первичной комплектации на сборочный конвейер нового Volkswagen Golf восьмого поколения.