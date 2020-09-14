Почему в холодное время года нужно обязательно возить в машине тюбик суперклея

Бачки омывателя текут у самых разных автомобилей. Эта беда преследовала водителей классических «Жигулей», а с появлением в Тольятти переднеприводного семейства болезнь переняли и они. Из-за сложности конструкции нередко «трещат» эти запчасти и у кроссоверов. Скажем, подобным недугом страдает SsangYong Rexton. Кронштейн крепления бачка к кузову постепенно прорезает его пластик, и резервуар для «омывайки» начинает «сопливить».

Трескаются бачки и у автомобилей Audi. На сервисе обычно рекомендуют заменить деталь, чтобы не мучиться. Но один бачок стоит около 5000 рублей. И это без учета работ. Поэтому многие владельцы, особенно, подержанных машин предпочитают ремонт, а не замену.

Ремонта не избежать и в том случае, если неприятность настигла в дороге и поблизости нет сервиса. Ехать ведь как-то надо. Поэтому для того, чтобы заделать трещину, водители и применяют цианоакрилат, «в миру» известный больше как суперклей. Но применять его надо вместе с гидрокарбонатом натрия, то есть с пищевой содой.

Порядок действий следующий. Для начала нужно снять бачок. Трудности этой операции зависят от особенностей конструкции того или иного автомобиля. Далее, наносим на всю длину трещины суперклей и засыпаем место содой.