Москву назвали самым «пробочным» городом на планете

А ведь счастье было так возможно… В 2019-м российский мегаполис откатился на шестое место, то есть теоретически имел шансы когда-нибудь покинуть пресловутый ТОП-10 самых «пробочных» городов мира. Но этого не случилось: по итогам 2020-го златоглавая возглавила рейтинг.

Беспристрастные данные говорят, что ежедневно московские автомобилисты теряют в заторах от 22 до 30 минут жизни, а за год набегает аж 200 невосполнимо потерянных часов. Это, между прочим, больше восьми суток! Сами дороги загружены на 54%.

Соседями Москвы по пунктам ретинга оказался индийский Мумбаи, где дороги забиты машинами на 53%, а также колмбийская Богота и филиппинская Маниле.

Не слишком хорошо дела обстоят и в других российских городах. Новосибирск оказался на девятом месте (загрузка улиц — 45%), Санкт-Петербург на двенадцатом (44%), а Самара на двадцатом (41%). Отсюда вывод: побеждать заторы мы все еще не научились…

Кстати, в том, что мы получаем многокилометровые пробки, в которых города буквально задыхается, виноваты не только местные власти, но и ГИБДД. Аварии на улицах — не редкость, а ГАИ не спешит приезжать на вызов.