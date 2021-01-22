У северной части МКАД появится платный дублер

Уже известно, что цена на проезд составит 10 рублей за каждый километр пути. Концессионер планирует, что движение по новой четырехполосной трассе будет открыто не позднее 2024 года.

Подготовительные работы, необходимые для будущего возведения дорожного полотна, только что стартовали. Так, Госэкспертизы выдала положительное заключение на проектную документацию, а возле будущей стройки был развернут строительный городок.

Между тем, Москву назвали самым «пробочным» городом на планете, а значит, ей снова необходимы новые дороги. Есть ли шанс у Первопрестольной победить дорожные заторы хотя бы в обозримом будущем, выяснял портал «АвтоВзгляд».