С 1 февраля в Москву вернутся кошмарные пробки

Очередным распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина, с 27 января снимается обязательное требование к предприятиям города о переводе не менее 30% персонала на «удаленку» — дистанционный режим работы. Теперь это — не более чем рекомендация. Параллельно, ночным развлекательным заведениям и ресторанам разрешается работать по ночам.

А все вместе это означает только одно: на дороги столицы вернутся тысячи машин, чьи владельцы до последнего времени не ездили каждый день в офис, работая из дома. Произойти это может уже 28-го января, на следующий день после отмены обязательной «удаленки». Но скорее всего, персонал начнет возвращаться в офисы со следующей недели — с 1 февраля.

Заметим что 9-балльные автомобильные пробки в Москве регулярно наблюдались и в период действия обязательной «удаленки». А теперь они практически наверняка станут постоянным атрибутом городского движения.