Власти Подмосковья решили победить «глупые пробки»

Первым делом губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил победить так называемые глупые пробки — то есть те, что возникают не из-за большого потока транспорта, а по причине непродуманных решений. Например, где-то нарисованная разметка не соответствует дорожным реалиям, а где-то предстоит перенастроить фазы работы светофора.

- Мы приступили к подробному анализу так называемых глупых пробок. Это решения, которые мы можем с незначительными затратами устранить. Школа это или госпиталь, центральная или вспомогательная улица — там, где люди стоят в пробках из-за непродуманных решений, мы можем и должны их решать, — заявил по этому поводу господин Воробьев.

Между тем, столичные власти решили, что миллионам местных клерков уже не страшен COVID-19, поэтому пора выползать из мягких домашних тапочек, чтобы вновь встать в офисные «стойла» оупенспейсов. Это означает, что мегаполис окончательно возвращается к прежней деловой жизни. К чему это приведет, спрогнозировал портал «АвтоВзгляд».