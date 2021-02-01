С 1 марта при покупке ОСАГО техосмотр может не понадобиться

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Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс заявил, что операторов техосмотра может нехватить для всех желающих пройти ТО. Такая ситуация, по данным портала «АвтоВзгляд», вполне вероятно сложится уже с 1 марта, когда заработает реформа системы ПГТО.

– РСА обеспокоен складывающейся ситуацией, предвидит затруднения для водителей с прохождением ТО при нехватке операторов, отвечающих новым требованиям закона. Ситуация обсуждалась в ЦБ на этой неделе, — сообщил Юргенс. По его словам, страховщики предложили ЦБ поддержать их инициативу «о полной отвязке диагностических карт от полисов автогражданки при оформлении договора ОСАГО, чтобы избежать возможной дестабилизации своего сегмента».

Всего в реестре операторов техосмотра — около 5000 участников. Некоторое время назад РСА запросил всех их о готовности исполнить положения нового закона о техосмотре, который вступает в силу с 1 марта этого года.

– Половина операторов — порядка 2500 — нам вообще не ответили, — сообщил «Интерфаксу» заместитель исполнительного директора Российскому союзу автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

– Альтернативой может служить введение моратория от 6 месяцев до года на продажу полисов ОСАГО в обязательной связке с данными о прохождении ТО. Аналогичный мораторий вводился в 2020 году, но по другой причине — из-за ограничений в работе пунктов ТО и на передвижение автомобилистов в период пандемии, — сказал он.

ТО, ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования, техническое обслуживание
1 февраля 2021
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