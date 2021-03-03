Почему власти Москвы перестанут предупреждать водителей о дорожных камерах

Мы уже неоднократно рассказывали, что 1 марта начала действовать подправленная редакция ПДД, которая переводит вышеупомянутую табличку «Фотовидеофиксация» из категории «Знаки дополнительной информации» в «Информационные знаки».

По правилам, указатель должен быть размещен за 150–300 метров перед стационарной или передвижной камерой фиксации нарушений. Впрочем, в населенном пункте разрешается установить единственное предупреждение на въезде.

Соответственно, все таблички 8.23 «Фотовидеофиксация», установленные на дорогах Москвы, будут демонтированы до 1 сентября 2021 года. Останутся только знаки, на въездах, сообщил «Коммерсанту» представитель «Центра организации дорожного движения» (ЦОДД).

По мнению ЦОДД, предупреждать водителей при помощи знаков больше не требуется, ведь большинство автовладельцев сейчас пользуется навигаторами, в которые «вшиты» предупреждения об установленных на дорогах комплексах фиксации нарушений ПДД.

И еще. Столичное УГИБДД распространило данные статистики аварий, происходящих на улицах Москвы. Портал «АвтоВзгляд» раскрывает подробности распределения ДТП по дням недели и времени суток.