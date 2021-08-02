Водители грузовиков останутся без работы, но на дорогах станет безопаснее

Если говорить предметно, то по трассе М11 беспилотные грузовики должны поехать не позднее 2022 года, а полноценное коммерческое движение начнется до 2024-го. Об этом сообщил замминистра транспорта РФ Кирилл Богданов в интервью агентству «РИА Новости».

По мнению чиновника, появление автономной техники снизит себестоимость перевозок на 15%, а скорость их доставки увеличится на 25%. При этом смертность на дорогах разом упадет на 8% — еще один плюс автомобилей иез водителей.

Иными словами, автономное будущее наступит раньше, чем все думали, ведь российские власти готовятся потратить на развитие беспилотного транспорта и подготовку соответствующей инфраструктуры миллиарды бюджетных рублей. Портал «АвтоВзгляд» раскрывает подробности.

Однако остается вопрос: что будут делать оставшиеся без работы шоферы большегрузов? Пока конкретного ответа на вопрос чиновники не дают.