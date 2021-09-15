Все дороги в России станут платными при переходе на электромобили

— Если мы перейдем на альтернативные виды топлива, что будет с дорожным фондом и как нам дальше быть: переводить эту нагрузку на население или все-таки оставить дорожный фонд, но тогда нам придется повышать акциз на топливо, — заявил Левитин.

Он уверен, что альтернативные виды топлива не будут стоить дешевле чем традиционные.

Напомним, что дорожные фонды, из которых финансируется строительство дорог в России, пополняются поступлениями от акцизов на моторное топливо. В цене каждого литра бензина или дизтоплива 75% приходится на всевозможные налоги и акцизы.

— Сегодня у газа и у электричества нет акциза: или мы должны будем его ввести. То есть речь идет о формате покилометровых платежей: когда акциза не будет, но каждый километр будет просчитан. Человек, который имеет автомобиль, уже будет понимать, выезжать ему на автомобиле или ехать на общественном транспорте, — предсказал чиновник.

Таким образом, по факту, проезд по всем дорогам станет платным.