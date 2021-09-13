Доездились: чем новый кроссовер Hyundai Tucson уделывает японских конкурентов

Раньше «корейцы» отгрызали свою долю рынка у японских моделей преимущественно за счет низкой цены. Теперь, похоже, тренд сменился. Новый Hyundai Tucson практически сравнялся по цене с выходцами из Страны восходящего солнца. При этом даже снаружи он выглядит куда интереснее «японцев». Умудряясь при этом не пересекать границы, за которой начинается пошлый китч и попытка дешевого эпатажа.
Команда корейских дизайнеров сопрягла «шашечки» фальшрадиаторной решетки с многоэтажным «ближним светом». Получилось необычно и агрессивно. Не удивлюсь, если половина представителей следующего поколения китайских кроссоверов в той или иной степени скопипастит это решение. Да и «клыкастая» форма задних фонарей наверняка уже заставила рулевых китайского автопрома судорожно перерисовывать эскизы грядущих моделей.
А вот «ломано-мятые» грани боковых панелей Tucson воспринимаются уже как нечто само-собой разумеющееся: с ними мы познакомились на Elantra. Прикольно, кстати, вышло с эмблемой Hyundai на пятой двери машины. Она тут встроена в нижнюю часть остекления таким образом, что кажется, будто это «кнопка» для подъема стекла отдельно от остальной двери. Подобная фишка иной раз встречалась на крупных внедорожниках. На Tucson этой опции нет: проверено.
Что касается салона кроссовера, то общее впечатление от интерьера — «топчик». При его проектировании явно старались максимально уйти от «азиатчины» и при этом не прибиться к «европе». Получилось, на мой взгляд, подчеркнуть лаконично и интеллигентно. И своеобразно. Ты все-таки понимаешь, что находишься в азиатской машине, но какой-то непривычной: этакий дорогой пластиковый хайтек с аккуратным применением рояльного лака и грамотными вкраплениями ткани в отделке. У современных «японцев» вы такого тонкого стилистического коктейля не найдете, даже не пытайтесь.
Что касается эргономики, то корейцы постарались минимизировать количество физических кнопок. Хотя при этом в топовых версиях кроссовера место рычага КП занял кнопочный селектор. Под блок сенсорных клавиш и монитора системы управления климатом отдана вся нижняя часть «плиты» центральной консоли. Это правильно. Лично я терпеть не могу, когда в погоне за «крутизной» создатели «зарывают» управление кондиционером в один из разделов основного меню «мультимедийки». И ты, желая, скажем, банально увеличить обдув, вынужден 100500 раз ткнуть в тачскрин, чтобы только добраться до нужной пиктограммы «вентилятора».
В Tucson такого нет: протянул руку и коснулся сенсора нужной регулировки. Кстати, тот, кто проектировал «климат» этого кроссовера, как минимум теоретически знал, что на улице бывает гораздо холоднее, чем −20ºС. При таком морозе большинство столь любимых нами тачскринов замерзает, и человек теряет возможность что-то сделать с гаджетом или мультимедийной системой.
Видимо, поэтому самые важные для зимнего выживания комфортные функции в этом «корейце» управляются старыми добрыми физическими кнопками: обогрев сидений и руля! В тепле оно как-то попроще дожидаться, пока оттает экран «мультимедийки»…
Что, кстати, позабавило в Tucson, так это кнопочки на боковине переднего пассажирского кресла. С их помощью задний пассажир может задвинуть сидящего спереди коленками в «бардачок» и вогнать туда же его лицо. Такая опция больше характерна для представительского лимузина: чтобы сидящий на заднем диване босс мог комфортабельно устроиться. Представительский Hyundai Tucson? Что-то в этом есть, конечно, хотя…
Надо сказать, что места для ног задних пассажиров тут много без всяких преувеличений. Не даром по сравнению с моделью-предшественницей, колесная база этого «Тушкана» выросла на 80 миллиметров.
По иллюстрации с участием листа А4 в этом можно убедиться. Когда делалась эта фотография, водительское кресло было максимально отодвинуто назад и поднято вверх. Полагаем также, что не только с семейно-пассажирскими, но и с бытовыми грузоперевозками кроссовер справится: полезный объем в 539 литров (с полноценной запаской под полом багажника) в этом поможет.
Говоря о комфорте во время передвижения в Tucson, не могу не завести все ту же «шарманку» про «японцы доездились». В отличии от остальных азиатских производителей, корейцы, похоже окончательно усвоили, что шум в машине на ходу — это «ай-я-яй». На звукоизоляции моторного отсека, колесных арок и днища этого поколения Tucson явно не экономили. Получился, конечно, не Mercedes-Benz S-class Pullman, но по сравнению с кроссоверами-конкурентами — тишь да гладь в салоне.
Кстати, о «глади»! Корейские машины (кроме, пожалуй, рамных агрегатов) до последнего времени воспринимались многими, как автомобили исключительно для хороших дорог. Их подвеска, как правило, справлялась с серьезными неровностями покрытия под колесами явно хуже тех же «японцев». Разработчики подвески Tucson постарались развеять этот миф. Энергоемкость подвески и общий комфорт при езде по неровностям у кроссовера оказались вполне «на уровне».
Понятное дело, что полный треш, типа ям глубиной в полколеса, объезжать все-таки стоит, это вам не «уазик». К тому же, и клиренс этого «корейца» на бездорожье явно не зовет — чуть более 180 мм. Зато управляется Tucson (для азиатскоого SUV) просто замечательно. Хотя, признаться честно, по субъективным ощущениям, та же Mazda CX-5 рулится заметно задорнее.
Адаптивный круиз-контроль «корейца» умеет пощекотать нервы. Завидев резкое и по-настоящему опасное на высокой скорости торможение впереди идущей машины, он не бьет, что на зывается, по тормозам, а начинает панически верещать, предупреждая водителя о ЧП, но при этом максимально плавно (по мнению его электронных мозгов) замедляет машину. Я бы в подобной ситуациина месте ассистента вбил бы педаль тормоза в пол, поставив машину «колом»… Можете представить теперь, сколько адреналина мне стоили эксперименты с делегированием ответственности за то экстренное торможение электронике…
Говоря о динамике, прежде надо пояснить, что нам в руки попал аппарат с 2-литровым дизелем мощностью 186 л. с., 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Паспортный разгон до 100 км/ч у этого Tucson занимает 9,4 секунды. Для большинства ситуаций на дороге вполне достаточно. Но вот прям отжечь-отжечь на этом кроссовере не выйдет.
Зато на нем приятно обгонять на трассе. За это спасибо дизельной тяге с малых оборотов и многоступенчатой трансмиссии. На шоссе кстати, при крейсерской скорости около 120 км/ч, Tucson «жрет» смешные 6 литров на каждые 100 км/ч. Особенно если включить адаптивный круиз-контроль и снисходительно отмечать попискивания и подруливания системы слежения за разметкой. А в городской пробке (тут расход подскакивает до 11 литров на «сотню») можно вывести на экран «мультимедийки» вид с камер, расположенных «по кругу» и с их помощью «ловить миллиметры», просачиваясь сквозь затор…
Что же касается цен на Hyundai Tucson, то они стартуют с 1,8 млн рублей за переднеприводную машину со слабым 150-сильным бензиновым мотором. Зато цена максимальной комплектации кроссовера — 2,9 млн рублей. Если «докинуть» в нее что-то, вроде фирменных ковриков и дилерского антикора, то и за три «ляма» спокойно перевалит. Мы же не зря в начале статьи предупреждали: сэкономить, отказавшись от «японца» в пользу «корейца» не выйдет, прошли те времена…