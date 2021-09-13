Доездились: чем новый кроссовер Hyundai Tucson уделывает японских конкурентов

Раньше «корейцы» отгрызали свою долю рынка у японских моделей преимущественно за счет низкой цены. Теперь, похоже, тренд сменился. Новый Hyundai Tucson практически сравнялся по цене с выходцами из Страны восходящего солнца. При этом даже снаружи он выглядит куда интереснее «японцев». Умудряясь при этом не пересекать границы, за которой начинается пошлый китч и попытка дешевого эпатажа.

Команда корейских дизайнеров сопрягла «шашечки» фальшрадиаторной решетки с многоэтажным «ближним светом». Получилось необычно и агрессивно. Не удивлюсь, если половина представителей следующего поколения китайских кроссоверов в той или иной степени скопипастит это решение. Да и «клыкастая» форма задних фонарей наверняка уже заставила рулевых китайского автопрома судорожно перерисовывать эскизы грядущих моделей.

А вот «ломано-мятые» грани боковых панелей Tucson воспринимаются уже как нечто само-собой разумеющееся: с ними мы познакомились на Elantra. Прикольно, кстати, вышло с эмблемой Hyundai на пятой двери машины. Она тут встроена в нижнюю часть остекления таким образом, что кажется, будто это «кнопка» для подъема стекла отдельно от остальной двери. Подобная фишка иной раз встречалась на крупных внедорожниках. На Tucson этой опции нет: проверено.