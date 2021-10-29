Знаки, щиты и разметка на МКАДе оказались непонятными для водителей

Не секрет, что МКАД сегодня является одной из самых аварийных трасс города. По мнению вышеупомянутого ЦОДД, немалая часть аварий происходит из-за того, что водители резко тормозят и в последний момент перестраиваются перед нужными съездами. Эту версию также подтверждают сами автомобилисты: 45% водителей недовольны навигацией на кольцевой дороге.

«Студия транспортного проектирования» проведет анализ, почему знаки, щиты и разметка непонятны водителям. После этого эксперты разработают конкретные рекомендации, как должна выглядеть навигация, отмечает «Коммерсант».

Правда, сначала «под разбор» попадет только участок МКАД между Каширским и Бесединским шоссе. И это может только запутать людей за рулем! Ведь будет странно, если на всей магистрали будут стоять одни знаки и щиты, а на этой отрезке — другие.

И продолжая тему. Столичные власти решили увеличить скоростной режим на трех магистралях. С 27 октября автомобили поедут быстрее на Северо-Восточной хорде, проспекте Генерала Дорохова и участке Ленинградского шоссе.