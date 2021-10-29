Знаки, щиты и разметка на МКАДе оказались непонятными для водителей

Фото: avtonovostidnya.ru.
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) планирует изменить навигацию и обновить дорожные знаки на МКАД. Этим, как выяснил портал «АвтоВзгляд», за 9 700 000 рублей займется ООО «Студия транспортного проектирования».
Алексей Кованов

Не секрет, что МКАД сегодня является одной из самых аварийных трасс города. По мнению вышеупомянутого ЦОДД, немалая часть аварий происходит из-за того, что водители резко тормозят и в последний момент перестраиваются перед нужными съездами. Эту версию также подтверждают сами автомобилисты: 45% водителей недовольны навигацией на кольцевой дороге.

«Студия транспортного проектирования» проведет анализ, почему знаки, щиты и разметка непонятны водителям. После этого эксперты разработают конкретные рекомендации, как должна выглядеть навигация, отмечает «Коммерсант».

Правда, сначала «под разбор» попадет только участок МКАД между Каширским и Бесединским шоссе. И это может только запутать людей за рулем! Ведь будет странно, если на всей магистрали будут стоять одни знаки и щиты, а на этой отрезке — другие.

И продолжая тему. Столичные власти решили увеличить скоростной режим на трех магистралях. С 27 октября автомобили поедут быстрее на Северо-Восточной хорде, проспекте Генерала Дорохова и участке Ленинградского шоссе.

навигатор, дорога
29 октября 2021
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