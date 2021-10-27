Почему россияне массово едут за подержанными автомобилями в Белоруссию

«При ограниченном бюджете покупателю проще доехать до Минска и купить такую же машину здесь заметно дешевле, ведь она растаможена по 140-му указу», — рассказывают журналисты портала ABW. Поясним, что такое «140-й указ», подписанный Александром Лукашенко.
В 2019 году белорусские льготники получили 50-процентную скидку на растаможку ввозимых автомобилей. В итоге, инвалиды и многодетные организовали целый бизнес: за сумму от 200 до 500 долларов оформляли машину на свое имя, а затем перепродавали новому владельцу.
Сейчас такие иномарки активно раскупают россияне — от наших западных соседей уходят целые автовозы свежих европейских и американских «бэушек»! Притом техникой закупаются не только простые автомобилисты, но и профессиональные перекупщики.
Чтобы затем ездить на таком авто по дорогам России, надо получить электронный ПТС, а также оплатить утилизационный сбор. По идее, также обязательна установка модуля ГЛОНАСС, однако для экземпляров, ввезенных на территорию ЕАЭС до марта 2021 года, это необязательно.
Для транспортных средств старше 3-х лет, ввозимых физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя размер утилизационного сбора составляет всего лишь 5 200 рублей! За оформление ЭПТС возьмут 15 000 «целковых».
Получив таможенный приходный ордер, можно заниматься самой обычной постановкой на учет ГИБДД. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» реальные покупатели, весь процесс от пересечения белорусско-российской границы до получения номеров занимает максимум неделю.
Какие варианты предлагают наши западные соседи? Скажем пятилетний седан Honda Civic со светодиодной оптикой, кожаным салоном и другими приятностями реально приобрести за 1 200 000 рублей. Заманчиво, не правда ли?
Полноприводный Buick Regal 2016 года стоит 950 000 «наших», притом продавец заявляет скромные 70 000 пробега. А за 1 500 000 реально отхватить трехлетний Volkswagen Golf, да не обычный, а электрическим моторов вместо ДВС.
Сколько просуществует такой «аттракцион неслыханной щедрости», предсказать трудно. Из-за наплыва россиян белорусы начали постепенно повышать цены… Если условный Renault Clio пару месяцев назад было реально забрать за 8 000 долларов, то сейчас за такие просят от 10 000.