Почему россияне массово едут за подержанными автомобилями в Белоруссию

«При ограниченном бюджете покупателю проще доехать до Минска и купить такую же машину здесь заметно дешевле, ведь она растаможена по 140-му указу», — рассказывают журналисты портала ABW. Поясним, что такое «140-й указ», подписанный Александром Лукашенко.

В 2019 году белорусские льготники получили 50-процентную скидку на растаможку ввозимых автомобилей. В итоге, инвалиды и многодетные организовали целый бизнес: за сумму от 200 до 500 долларов оформляли машину на свое имя, а затем перепродавали новому владельцу.

Сейчас такие иномарки активно раскупают россияне — от наших западных соседей уходят целые автовозы свежих европейских и американских «бэушек»! Притом техникой закупаются не только простые автомобилисты, но и профессиональные перекупщики.