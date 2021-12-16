Автосервисы освоили новый способ развода водителей, ремонтирующихся по ОСАГО

В редакцию портала «АвтоВзгляд» обратилась автомобилистка из Москвы, поделившаяся весьма любопытной историей. Она — по вине другого, «залипшего» в телефон водителя — попала в небольшое ДТП. Обратилась в страховую компанию, получила направление на ремонт. Причем ее негарантийную машину «послали» не в безызвестные гаражи «дяди Васи», а к официальному дилеру — в знаменитый Major (тот, что на Новой Риге). Даже странно, но соль в другом.

С записью на дефектовку проблем не возникло: да, приняли не сразу, а лишь через несколько дней, но все же. Автомобиль осмотрели, подготовили необходимые документы для страховой (обнаружились скрытые повреждения). Все шло по привычной схеме, пока мастер-приемщик вдруг не выдал: «По правилам мы должны поставить вам неоригинальные запчасти, но если вы готовы доплатить — используем заводские».

Нашу героиню подобное предложение смутило — она засомневалась в честности консультанта (или, правильнее, всего Major). И, как выяснилось, не зря!