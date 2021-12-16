Автосервисы освоили новый способ развода водителей, ремонтирующихся по ОСАГО

В редакцию портала «АвтоВзгляд» обратилась автомобилистка из Москвы, поделившаяся весьма любопытной историей. Она — по вине другого, «залипшего» в телефон водителя — попала в небольшое ДТП. Обратилась в страховую компанию, получила направление на ремонт. Причем ее негарантийную машину «послали» не в безызвестные гаражи «дяди Васи», а к официальному дилеру — в знаменитый Major (тот, что на Новой Риге). Даже странно, но соль в другом.
С записью на дефектовку проблем не возникло: да, приняли не сразу, а лишь через несколько дней, но все же. Автомобиль осмотрели, подготовили необходимые документы для страховой (обнаружились скрытые повреждения). Все шло по привычной схеме, пока мастер-приемщик вдруг не выдал: «По правилам мы должны поставить вам неоригинальные запчасти, но если вы готовы доплатить — используем заводские».
Нашу героиню подобное предложение смутило — она засомневалась в честности консультанта (или, правильнее, всего Major). И, как выяснилось, не зря!
Как порталу «АвтоВзгляд» объяснил автоэксперт Алексей Шичавин, все «осаговские» методики — и от РСА, и от Минюста РФ — гласят, что по результатам ремонта транспортное средство должно быть возвращено «в исходное состояние». В контексте нашей истории это значит, что если в ДТП «пострадали» оригинальные запчасти, то их же и предписано использовать во время восстановительных работ.
То же, соответственно, касается «неродных» деталей. Хотя в таком случае предложение дилера доплатить за заводские запчасти имеет место — если клиент пожелает, то почему бы и нет? Но тогда нужно требовать у мастерской твердую смету — документ, в котором прописываются все использованные детали и их стоимость. А его, как говорит наш эксперт, от сервиса не дождешься.
В нарушение п. 25 Постановления Правительства РФ от 11.04.2001 N 290 «Об утверждении Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств», мастерские отказывают клиентам в составлении твердой сметы, ограничиваясь филькиной грамотой с непонятной позицией «доплата за ремонт». Откуда исполнитель взял эту сумму? Почему именно столько? Вопросы, на которые никто не ответит…
Но вернемся к нашей читательнице. На ее автомобиле повредились заводские элементы, но несмотря на это, предприимчивые консультанты Major решили «впарить» неоригиналы. Очевидно, «на дурочка». Как ей нужно было поступить? Для начала напомнить жулику о существовании методики и предписания про исходное состояние. Если бы не помогло и это — потребовать письменный отказ. Вероятнее всего, тут конфликт бы и исчерпался.
А что делать, если «бодаться» уже поздно: если по незнанию вы согласились на неоригиналы? По словам нашего собеседника, такие ситуации происходят сплошь и рядом. И по ним уже неоднократно выносились судебные решения: Фемида вставала на сторону потерпевшего и обязывала недобросовестных исполнителей вернуть клиенту уплаченные средства. Но это, опять же, время и нервы.
Есть еще один важный момент: чтобы обезопасить свои махинации от дальнейших разоблачений, многие сервисы «подсовывают» страховым клиентам некое дополнительное соглашение на ремонт. Подписывая его, автовладелец увеличивает сроки ремонта с 30 до 60 дней, а также позволяет мастерской «действовать по своему усмотрению» — в том числе втихую ставить вместо оригиналов реплики или даже «бэушки».
Зачем им это нужно? Дело в том, что такой договор подписывается между автовладельцем и СТО — страховую компанию в известность никто не ставит. Следовательно, после ремонта сервис может рассчитывать на более «жирную» компенсацию. Мол, клиент приехал с поврежденными «оригиналами», и мы, как порядочные исполнители, использовали заводские детали. А что там было на самом деле, никто никогда и не узнает.
Кроме того, наш эксперт настойчиво рекомендует забирать вместе с восстановленным автомобилем экземпляр закрывающих документов. Получить их непросто: как правило, ремонтники отказываются их выдавать, ссылаясь на то, что заказчиком выступает страховая компания, а значит только ей бумаги и могут быть адресованы. Опять же — грубое нарушение. Заказчиком всегда выступает автовладелец, страховщик — всего-навсего плательщик.
Неплохо прихватить и поврежденные, то есть замененные детали. Как зачем? Чтобы убедиться в том, что их в самом деле заменили. Правда, о своем желании получить обратно запчасти — во избежание дальнейших споров — консультантов лучше предупредить заранее. Во-первых, подобная просьба помешает ремонтникам хитрить. Ну а во-вторых, даст понять, что перед ними не очередной «незнайка», а довольно «подкованный» водитель, с которым лучше не связываться.