450 рублей в час: россияне отказываются от личных авто из-за стоимости парковки

Наши коллеги из Auto.Mail провели исследование, опросив более 6000 человек на предмет удовлетворенности наличием парковочных мест в мегаполисах, поинтересовавшись также у водителей, не пришло ли время пересесть им на общественный транспорт.

Львиная доля автовладельцев — 85% — призналась, что испытывает недостаток мест для стоянки и на улицах городов, и даже у себя во дворах. При этом 21% водителей считают, что решением проблемы станут поездки на общественном транспорте. Правда, ему не лишним было бы добавить комфортабельности и удобств в построении маршрутов. Кроме того, респонденты отметили дороговизну использования городского транспорта. А 64% автомобилистов «топят» за увеличение парковочного пространства. Вот только где его организовывать, похоже, не знает даже сама власть.

Повышение тарифов на стоянку автомобилей поддержали лишь 4% опрошенных, причем 59% респондентов готовы отказаться от эксплуатации личных машин в пользу пресловутого общественного транспорта, если цены за парковку будут расти и дальше. Еще бы, ведь 23% россиян имеют возможность платить за 1 час стоянки около 30 рублей, а 17% — не более 50 рублей. Причем всего 1% принявших в исследовании автовладельцев готовы оплачивать парковку по цене до 300 рублей.