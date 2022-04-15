Трасса М1 «Беларусь» поедет много быстрее

Портал «АвтоВзгляд» ранее подробно рассказывал, что реконструированная трасса М-1 «Беларусь» стала первой в России автодорогой с бесплатными и платными полосами движения на одной проезжей части.

Само открытие движения по реконструированному участку состоялось под занавес 2021 года. На зимний период на основном ходу и дублерах была установлена максимальная скорость в 90 км/ч. Сейчас же автомобилисты смогут разгоняться до 110.