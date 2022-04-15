Трасса М1 «Беларусь» поедет много быстрее

Портал «АвтоВзгляд» ранее подробно рассказывал, что реконструированная трасса М-1 «Беларусь» стала первой в России автодорогой с бесплатными и платными полосами движения на одной проезжей части.
Само открытие движения по реконструированному участку состоялось под занавес 2021 года. На зимний период на основном ходу и дублерах была установлена максимальная скорость в 90 км/ч. Сейчас же автомобилисты смогут разгоняться до 110.
Возле Москвы, с 33-го по 46-й километры, зимой «максималка» снижалась до 90 км/ч. На обходе Одинцово скоростной режим не менялся: там по-прежнему можно «притапливать» до 110.
И продолжая тему дорог. В Китае есть Пекинский университет гражданского строительства и архитектуры — это, на секундочку, ведущее учебное заведение Китая, что специализируется на строительстве.
Как выяснил портал «АвтоВзгляд», китайская профессура согласилась дать курс лекций для сотрудников госкомпании «Автодор». Основая тема обучения — «Как строить трассы из отходов».