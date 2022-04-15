Для «Газона» и «Садко»: «Группа ГАЗ» похвасталась собственным «автоматом»

Фото производителя.
Настоящие знатоки российского автопрома наверняка знают, что «Группа ГАЗ» разрабатывает собственный «автомат» — это гидромеханическая шестиступенчатая коробка передач ГМП800. На некоторое время вокруг этого проекта возник информационный вакуум, но сейчас, наконец, появились свежие подробности, о которых и расскажет портал «АвтоВзгляд».
Алексей Кованов

Оказывается, вот уже как два года по улицам Нижнего Новгорода курсируют автобусы «Вектор», оснащенные газовскими «автоматами». Пассажирские маршины успели пробежать по городским маршрутам около 90 тысяч километров, притом специально для тестов выбирались самые сложные направления: с большим перепадом высот и обильным потоком пассажиров.

За время испытаний инженеры успели подправить логику переключения передач, а конструкторы — оценить общую надежность узла. Параллельно опытно-промышленная партия агрегатов проходила лабораторно-сертификационные испытания.

Фото производителя.

По результатам последних получены ОТТС на грузовик «Газон Next», а также автобусы Павловского автобусного завода — «Вектор» и «Вектор Next». Плюс продолжаются тесты «автомата» на грузовом внедорожнике «Садко Next» и городском автобусе ЛиАЗ «Курсор».

Выпускать новую коробку планируется на заводе «Нижегородские моторы». Правда, в нынешних условиях старт серийного производства может затянуться, поскольку обойтись только российскими комплектующими авторы проекта по понятным причинам не смогли.

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15 апреля 2022
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