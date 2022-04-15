Для «Газона» и «Садко»: «Группа ГАЗ» похвасталась собственным «автоматом»

Оказывается, вот уже как два года по улицам Нижнего Новгорода курсируют автобусы «Вектор», оснащенные газовскими «автоматами». Пассажирские маршины успели пробежать по городским маршрутам около 90 тысяч километров, притом специально для тестов выбирались самые сложные направления: с большим перепадом высот и обильным потоком пассажиров.

За время испытаний инженеры успели подправить логику переключения передач, а конструкторы — оценить общую надежность узла. Параллельно опытно-промышленная партия агрегатов проходила лабораторно-сертификационные испытания.