На Россию обрушится шквал дешевых легковушек и внедорожников из Индии

Корейские и немецкие, итальянские и французские, американские и японские — практически все автомобильные компании мира входят в «зону риска» для России. За неимением должного количества аргументов — все ключевые санкции были введены в первые же недели — правительства «заинтересованных» стран могут буквально «приказать» бизнесу сворачиваться, причем даже не всегда с компенсацией потерь. Звучит сурово, но такова реальность: уж слишком много сейчас поставлено на кон. Собственно говоря, параллельный импорт, о котором уже написано немало, лишь подчеркивает «жизнеспособность» этого решения.

Да и сами автопроизводители могут воспринять сложившуюся ситуацию, как «знак свыше»: после пандемии производство так и не восстановилось в полном объеме, многие заводы стоят, а Россия и ее рынок — не такой уж большой. Сравнивать с Китаем, где в год продают более 20 миллионов новых автомобилей, не приходится. Может и правда, свернуть деятельность, особенно если государство «приплатит за лояльность»?

Вышеописанная стратегия позволительна малому и среднему, но далеко не крупному и уж тем более международному бизнесу. Планы и стратегии построены на годы, если не на десятилетия, многомиллиардные бюджеты вложены в заводы и рекламные кампании. Списать их — просто поставить само существовании бренда под вопрос. Брешь в бюджете чем закрывать? Обещаниями и позицией? Стоимость акций от такого «исхода» расти не будет, только снижаться, а возможностей у малых предприятий, как, впрочем, и у больших, не то чтобы очень много. Рынки только начали восстанавливаться от пандемии, спрос растет не так быстро, как хотелось бы многим, да и дырки от ковида еще не залатаны.

Однако есть и еще одна причина: снижение конкуренции откроет «окно возможностей» — фразеологизм избитый, но предельно точный — для тех, кто ждал своего часа и копил капитал. С китайцами все предельно понятно, из возможности обсудили со всех краев. Но ведь есть и другие «страждущие». Например, Индия.