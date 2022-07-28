Почему новый стандарт безопасности МЧС заставит водителей раскошелиться

На наших дорогах появляется все больше технологичных машин: таких, как гибриды и электромобили. К сожалению, они попадают в аварии, подчас, довольно тяжелые. А приехавшие на вызов спасатели нередко и понятия не имеют, как работать с инновационными моделями. Например, часто возникает вопрос, как правильно разрезать кузов «электрички». Ведь в этих машинах есть силовой кабель, при контакте с которым спасатель может получить смертельный удар током.

В общем, разработка единого стандарта и «карты спасения» давно назревала. Вот его и подготовил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России. Документ вступает в силу с 1 февраля 2023 года.

- Карта спасения дает максимальное представление об автомобиле. Это особенно актуально при ДТП, когда, получив полную информацию об авто, спасатели могут оперативнее оказать помощь пострадавшим и успеть это сделать в течение «золотого часа». При этом, полученная информация позволяет проводить работы таким образом, чтобы обезопасить и самих спасателей, — передает ТАСС слова замначальника ВНИИ ГОЧС Владимира Мошкова. Он также уточняет, что до вступления ГОСТа в силу планируется разработать проекты ГОСТов в отношении непосредственно символов и знаков для составления «карты спасения».