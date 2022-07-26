Как водители специально, но неосознанно убивают вариатор летом

Едем дальше. В дороге может случиться разное. Например, вас могут попросить отбуксировать какой-то автомобиль до места ремонта. Не делайте этого! На машине с вариатором подобные действия запрещены, потому как при буксировке трансмиссия может, опять же, перегреться. А если машина не новая, ремень и шкивы имеют износ, плюс, жидкость давно не меняли — проблемы гарантированы. Вполне вероятно, что после такой благородной помощи эвакуатор потребуется вам. Так что легче вызвать бедолаге аварийную службу, а не пытаться помочь на месте.

А еще немало водителей даже не думают о том, что к дальней дороге по жаре автомобиль нужно готовить. Важно очистить от грязи радиатор охлаждения коробки передач, а также провести профилактическую замену рабочей жидкости. В сервисе мастера не только поменяют «жижу», но и почистят поддон картера от продуктов износа и металлической стружки. Вот тогда можно избежать неприятностей, ведь если в средней полосе России еще не так жарко, то на юге забитый грязью интеркулер точно «вскипятит» рабочую жидкость, и у автомобиля будут проблемы. Что уж говорить про продукты износа, которые при длительном пробеге помешают «коробке» нормально работать, и риск поломки многократно вырастет.

Напоследок напомним, что вариатор не любит частые буксования, поэтому, съезжая с асфальта, не бросайтесь во все тяжкие. Даже если позволяет клиренс.