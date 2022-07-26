Как из-за насекомых на трассе можно лишиться жизни, здоровья и денег

Если долго ехать по трассе, то вся передняя часть автомобиля густо покрывается сбитыми в дороге насекомыми. Причем зачастую они закрывают госномер автомобиля так, что различить на нем что-либо просто невозможно. Дорожная камера такие номера бывает не читает, а вот для инспектора ГИБДД подобный «автомобиль-невидимка» — подарок. Ведь за «засиженные» номера можно хорошенько наказать водителя.
Привлечь рулевого можно по ст. 12.2 КоАП РФ за управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, либо с видоизмененными номерами. Насекомые, залепившие буквы и цифры на табличке, при желании расцениваются, как инструменты для сознательного сокрытия знака, что облегчит карман гражданина на 5000 рублей.
А если инспектор «сытый», то он квалифицироваться нарушение может в соответствии с п. 1 ст. 12.2 КоАП РФ: управление транспортным средством с нечитаемыми или нестандартными номерами, установленными с нарушением требований стандарта. Это влечет штраф в 500 рублей.
Однако насекомые могут стать не только причиной обеднения семейного бюджета. Густо набиваясь на лобовое стекло и головную оптику, они ухудшают обзор и видимость. А если водителя еще и слепит солнце, он просто не видит того, что происходит на дороге. Если в это время с обочины, например, выпрыгнет небольшая косуля, то человек не успеет среагировать. Такое столкновение закончится серьезным ДТП и существенными повреждениями машины. Скорее всего, своим ходом она дальше уже не поедет. А в худшем случае, косуля пробьет стекло и влетит в салон. Это приведет не только к серьезным травмам водителя и пассажиров, но рискует лишить и жизни.
Опасность подстерегает и при попытке очистить следы жуков и бабочек. Обычно для этого водитель останавливается на обочине дороги. Но быстро удалить следы не получается, так как щетки стеклоочистителя и «омывайка» их не оттирают. Приходится доставать скребок, воду и автохимию. В этот момент в стоящий автомобиль может «прилететь» другой. Подобное часто происходит на МКАДе.
А еще бывают ситуации, когда из открытой машины злоумышленники крадут деньги и документы. Водитель, увлеченно оттирающий лобовое стекло, не замечает воров. Раньше такими приемами промышляли «барсеточники». Теперь это подзабытое ремесло снова возвращается. Так что чистите стекла только на специально отведенных зонах отдыха, рядом с заправками. И закрывайте автомобиль.