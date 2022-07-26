Как из-за насекомых на трассе можно лишиться жизни, здоровья и денег

Если долго ехать по трассе, то вся передняя часть автомобиля густо покрывается сбитыми в дороге насекомыми. Причем зачастую они закрывают госномер автомобиля так, что различить на нем что-либо просто невозможно. Дорожная камера такие номера бывает не читает, а вот для инспектора ГИБДД подобный «автомобиль-невидимка» — подарок. Ведь за «засиженные» номера можно хорошенько наказать водителя.

Привлечь рулевого можно по ст. 12.2 КоАП РФ за управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, либо с видоизмененными номерами. Насекомые, залепившие буквы и цифры на табличке, при желании расцениваются, как инструменты для сознательного сокрытия знака, что облегчит карман гражданина на 5000 рублей.

А если инспектор «сытый», то он квалифицироваться нарушение может в соответствии с п. 1 ст. 12.2 КоАП РФ: управление транспортным средством с нечитаемыми или нестандартными номерами, установленными с нарушением требований стандарта. Это влечет штраф в 500 рублей.