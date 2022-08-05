Подмосковные «выделенки» лишили горожан возможности попасть домой

Решение тормозить потоки для всех видов транспорта, кроме общественного, уже не первый год вызывает споры в автомобильном сообществе Москвы. Теперь «выделенки» докатились и до Подмосковья. Только вот прямой копипаст столичного тренда на дорогах, которые в отличие от Москвы не могут похвастаться широкой полосностью не пришелся по душе, например, жителям Чехова.
— На улице советской в Чехове сделали полосы для общественного транспорта. Забрали под них полдороги. Автобусы там ездят раз в час — полчаса, половина дороги теперь пустует постоянно, а другая полоса — в «пробке». К тому же, это частный сектор и каждые 10 метров автобусную полосу прерывают заезды в дома. Перестраиваться зачастую очень сложно. Уже не спрашиваем, кто принимал это глупое решение, спрашиваем, как убрать эту никому не нужную «выделенку», — написала участница дорожно-транспортного чата в Подмосковье.
Не промолчали и местные власти, отписавшиеся, что выделенная полоса на ул. Советской позволяет автобусам быстрее проходить от Верхнего Зачатья до ул. Пушкина и обратно. По участку курсирует 7 маршрутов, частотой 8 автобусов в час, они перевозят 3,7 тысяч человек в день, а значит — все правильно сделали.
— Мы живем под Чеховом, как раз за этим местом уже 20 лет. За это время я там ни разу не видел ситуации, когда на этом участке что-то мешало бы этим восьми автобусам ехать в общем потоке, — написал в тренде обсуждения проблемы в чате сообщества общественного движения «Синие ведерки» еще один местный житель.
— Провели бы сначала аудит дорожной сети и стало бы понятно, что подавляющее большинство дорог лишится половины проезжей части после введения этой новации, — считает другой участник обсуждения.
По мнению московских и подмосковных автомобилистов, решения с выделенками в МО не оправданы и значительно ухудшают дорожную обстановку. В качестве примера, еще один из участников обсуждения приводит выделенную полосу в Мытищах на ул. Борисовка. Там из всего двух полос в одном направлении одну забрали под «выделенку». Движение, разумеется, резко уплотнилось, но местным властям опять, по традиции, «все хорошо».
Обсуждая тему, возмущенные граждане не могут не вспомнить, откуда пришло к нам поветрие на урбанистические загогулины на дорогах и пресловутые выделенные полосы. А ведь это недружественные страны удружили. Уже и главные апологеты этого тренда в России разбежались по миру, кто куда, а дело их до сих пор живет и вызывает конфликты буквально на ровном месте. Нет-нет, да и подумаешь, а не ради этого ли все и затевалось?