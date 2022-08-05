Подмосковные «выделенки» лишили горожан возможности попасть домой

Решение тормозить потоки для всех видов транспорта, кроме общественного, уже не первый год вызывает споры в автомобильном сообществе Москвы. Теперь «выделенки» докатились и до Подмосковья. Только вот прямой копипаст столичного тренда на дорогах, которые в отличие от Москвы не могут похвастаться широкой полосностью не пришелся по душе, например, жителям Чехова.

— На улице советской в Чехове сделали полосы для общественного транспорта. Забрали под них полдороги. Автобусы там ездят раз в час — полчаса, половина дороги теперь пустует постоянно, а другая полоса — в «пробке». К тому же, это частный сектор и каждые 10 метров автобусную полосу прерывают заезды в дома. Перестраиваться зачастую очень сложно. Уже не спрашиваем, кто принимал это глупое решение, спрашиваем, как убрать эту никому не нужную «выделенку», — написала участница дорожно-транспортного чата в Подмосковье.

Не промолчали и местные власти, отписавшиеся, что выделенная полоса на ул. Советской позволяет автобусам быстрее проходить от Верхнего Зачатья до ул. Пушкина и обратно. По участку курсирует 7 маршрутов, частотой 8 автобусов в час, они перевозят 3,7 тысяч человек в день, а значит — все правильно сделали.