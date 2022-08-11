Платная парковка докатилась до Суздаля

Всего в Суздале хотят создать более 900 платных парковочных мест — главным образом в его центре. Свое решение местная администрация мотивирует тем, что массовая стихийная парковка уродует исторические виды, создает помеху пешеходам и машинам спецслужб. При этом аборигены будут платить за стоянку меньше приезжих.

Но, что любопытно, многие местные жители выступают против новации, так как считают, что, во-первых, она ударит в первую очередь по их карманам, а во-вторых, сильно затруднит подъезд к частным домовладениям, в отдельных случая сделав ее просто невозможной.