Платная парковка докатилась до Суздаля

Фото avtovzglyad.ru
Власти Суздаля, без особых на то резонов хотят ввести в городе институт платной парковки. Ориентировочная цена часа стоянки — 100 рублей в дни особой туристической активности. При этом сегодня в этом туристическом заповеднике можно парковаться почти без проблем, если речь не идет праздниках типа Нового года.
Лика Затворная

Всего в Суздале хотят создать более 900 платных парковочных мест — главным образом в его центре. Свое решение местная администрация мотивирует тем, что массовая стихийная парковка уродует исторические виды, создает помеху пешеходам и машинам спецслужб. При этом аборигены будут платить за стоянку меньше приезжих.

Но, что любопытно, многие местные жители выступают против новации, так как считают, что, во-первых, она ударит в первую очередь по их карманам, а во-вторых, сильно затруднит подъезд к частным домовладениям, в отдельных случая сделав ее просто невозможной.

платная парковка, заторы, пробки, дорога
11 августа 2022
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