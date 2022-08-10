Автопутешествие за золотом Костромы, или В тщетных поисках льна

От блестящего, фактурного, разнообразного (ухоженного и запущенного, современного и старинного) Ярославля до Костромы — час езды по трассе Р132. Дорога вполне приличная, но «медленная» и с «подвохами» в виде «бесхозной» живности на асфальте. Двухполосная, с вменяемым числом камер и населенных пунктов, но довольно загруженная: обгоны затруднительны, если вы не любитель поиграть на своих и чужих нервах. Да и не особо живописная.

Впрочем, потерпеть чуть более 80 км относительных «дорожных неудобств» в ожидании встречи с очередной жемчужиной так называемого малого «Золотого кольца России» — несложно. Хотя если приспичит (а заодно и кофе попить), то с АЗС и всякими «едальнями» тут негусто.

К тому же на тех, что все же встречаются, и с «удобствами», и с кофемашинами — проблемы. Так что берем волю в кулак и вперед: за стариной глубокой, платьями, кольцами, новыми вкусовыми ощущениями. Кстати, о вкусовых ощущениях.