Автопутешествие за золотом Костромы, или В тщетных поисках льна

От блестящего, фактурного, разнообразного (ухоженного и запущенного, современного и старинного) Ярославля до Костромы — час езды по трассе Р132. Дорога вполне приличная, но «медленная» и с «подвохами» в виде «бесхозной» живности на асфальте. Двухполосная, с вменяемым числом камер и населенных пунктов, но довольно загруженная: обгоны затруднительны, если вы не любитель поиграть на своих и чужих нервах. Да и не особо живописная.
Впрочем, потерпеть чуть более 80 км относительных «дорожных неудобств» в ожидании встречи с очередной жемчужиной так называемого малого «Золотого кольца России» — несложно. Хотя если приспичит (а заодно и кофе попить), то с АЗС и всякими «едальнями» тут негусто.
К тому же на тех, что все же встречаются, и с «удобствами», и с кофемашинами — проблемы. Так что берем волю в кулак и вперед: за стариной глубокой, платьями, кольцами, новыми вкусовыми ощущениями. Кстати, о вкусовых ощущениях.
Кормят в Костроме не хуже, чем в Ярославле. Но — только в одном месте: в интерьерном ресторане-дебаркадере «Старая пристань». Да-да, в том самом, куда герой Михалкова в фильме «Жестокий романс» заезжал верхом. Отменные русские яства, включая потрясающие — как бабушка делала — кислые щи и соленые огурчики, в замечательных интерьерах. Пальчики, короче говоря, оближете.
Нет, имеются в Костроме и другие пафосные заведения, но, например, в «Грозе» и блюда скучные, местами откровенно плохо приготовленные, да и антураж залов — с непонятной претензией непонятно на что. А заведение «Сыровар» страдает внезапными отключениями электричества и поваром с довольно странными вкусовыми ощущениями — фирменный сырный суп вызывает изжогу уже в момент дегустации. Хотя имеющиеся в меню сыры — превосходны.
Как, впрочем, и продающийся практически в любом здешнем магазине (в фермерских лавках брать лучше, пусть и дороже). Он тут разный («Демидовский», «Сусанинский», «Воскресенский», et cetera), но действительно великолепный. И, кстати, обязательно отведайте «Костромского»: это совсем не то, что продают под таким названиям в других городах страны, включая Первопрестольную. Впрочем, что это мы все о еде, пора уж и прогуляется на сытый желудок.
Именно прогуляться, поставив машину на парковку. С которой, как и в Ярославле, и проблем нет, и она бесплатная. К тому же, замечу, местные автовладельцы — очень нервные и вечно куда-то спешащие.
Нет, ПДД они, в принципе, чтут. Правда, не по своей воле: в Костроме лютуют гаишники! Ну, как лютуют?
Во-первых, попадаются на глаза куда чаще, чем даже в Москве. Во-вторых, жестко — по максималке — наказывают за малейшее нарушение Правил. И в-третьих, совсем — то есть категорически — не берут взяток. При этом, как пожаловался мне местный таксист, буквально материализуются из воздуха в самый неподходящий для лихача момент.
Хотя все это, повторю, не мешает местным «Шумахером» лихо обгонять «тихоходов» и на узких центральных улочках, и с визгом резины стартовать со светофоров, а уж что на областных трассах вытворяют! Но, удивительно, действительно в рамках разрешенных скоростей, разметки и знаков.
При этом, правда, костромич за рулем — самый обидчивый (или обиженный?) человек в мире. То есть никогда «не простит» обогнавшего его водителя (особенно — на 'чужих номерах) и пока движется с ним в попутном направлении, будет пытаться обойти, подрезать. Так что, от греха, пройдемся по Костроме пешком.
Заблудится тут невозможно: четыре улицы берут старую часть города в полукольцо, упираясь своими концами в Волгу. В этом полукруге, включающим в себя, разумеется, и центральную — Сусанинскую — площадь с хорошо сохранившимися присутственными местами, торговыми рядами, купеческими и дворянскими особняками, гостиницами, сегодня уместился весь 18—19 век. И даже новоделы «под старину» типа отеля «Островский» (много пафоса из ничего) не портят общей картины.
В некоторые здания (Дворянское собрание, драмтеатр) можно попасть, поспорив заодно об аутентичности их убранства. А вот Кремля в городе пока нет: его соборный ансамбль был уничтожен коммунистами. Сейчас былую красоту пытаются возродит — идет большая стройка под «руководством» вечного Ленина, чей гигантский монумент расположен тут же. Зато на подступах к объекту близь волжской набережной стоит вполне себе «ярославская» романтическая беседка (сцены «Жестокий романса» снимали здесь).
Впрочем, понятие «набережная» в костромском понимании — это несколько метров кое-как подшаманенных прибрежных улочек, а в основном — грязная, заросшая лесом не асфальтированная дорога между рекой и промзоной.
Но лучше свернем с нее в сторону торговых рядов, ведь мы еще не затарились льном и золотишком. Ряды занимают аж несколько кварталов — от бывшего Кремля до Сусанинской площади, но, увы, ничем любопытным странника порадовать не могут.
Обычная, не самого высокого пошиба сувенирка, супермаркеты, кафешки. Понятно поэтому, что народ замечен только в последних, в лавках же — пусто.
Что до льна, то он представлен широко и в разных форматов: от фабричного стока до авторских работ. Но если не брать в расчет скатерки и салфетки, купить тут — особенно моднице — и нечего. А на мужика — разве что летние брюки: ну не косоворотку же?.. Такое ощущение, что и заводские лекала, и дизайнерские — родом из середины 20-го века.
С украшениями ситуация несколько иная. Считается, что в России 63% всей ювелирки (и эта традиция идет еще с царских времен) родом именно отсюда. Впрочем, колечками-цепочками-брошками лучше затрагиваться не здесь, а в 35 км от Костромы, в поселке Красное-на-Волге.
Про качество и красоту безделушек — этим бизнесом здесь занимается более 500 компаний от совсем мелких до очень крупных — говорить не берусь, но ассортимент действительно богат. Кстати, если бренд «Соколов» — ваш выбор, то вам — сюда, еще и сэкономите. Но если больше привлекает нечто хоть мало-мальски похожее на «Тиффани», то даже на бензин не тратьтесь. Да, очень вовремя вспомнил о топливе…
Из Москвы до Костромы мы шли на полноразмерном полноприводном китайском кроссовере Exceed VX не напрямую, а через Ярославль с заездом в Тутаев. Учитывая день, время и место старта, маршрут проложил через М11 и ЦКАД, объезжая московские и подмосковные пробки. Короче говоря, со всеми и предусмотренными, и незапланированными отклонениями от легенды, намотал перед выездом из сырной-золото-льняной столицы России 550 км. До следующего «пит-стопа» в одной из гостиниц Иваново — 130 км. Не пора ли заправится? Давайте посчитаем.
Объем топливного бака у премиального «китайца» — 65 л (перед стартом был завлит по горловину). Заявленный производителем расход — 10,4 л/100 км в городе, 7,3 — на трассе и 8,5 — в смешанном цикле. То есть, теоретически, должно хватить. Причем к следующей заправке, если ничего экстраординарного не случится, докачусь даже не «на соплях», а вполне уверенно. Тем более что и сам «Иксид» утверждает, что запас хода — еще аж 170 км. Понятно, что предыдущий опыт общения с китайскими товарищами научил не сильно доверять показаниям их бортовых компьютеров, но VX повода ему не верить пока не давал.
Да и учитывая, что машина шла почти без нагрузки (водитель, пассажир, два дорожных саквояжа); «тапку в пол» я утапливал (соблюдая ПДД, разумеется) только на «платниках»; в реальных пробках не застревал ни разу — прогноз положительный. Одним словом, до встречи в Иваново.