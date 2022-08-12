Владимир Путин призвал обычных граждан помочь со строительством дорог

​Как сообщает «Российская газета», Президент РФ призвал привлечь к реставрации дорог обычных граждан. По мнению главы государства, местных жителей можно задействовать в работах, где не нужны инженерные и профильные навыки.

Вероятно, следуя рекомендации Путина, аборигенам местные власти вскоре действительно предложат взяться за лопату, чтобы побыстрее таки помочь с обновлением дорог в регионе.

Впрочем, посодействовать должен и бюджет. Во всяком случае, Владимир Путин напомнил о госпрограммах дорожного строительства, которые предусматривают финансовую поддержку.

Помимо прочего, он поручил правительству утвердить план «автостройки» на 2023–2027 годы. Согласно этому поручению, в ближайшие годы дорожникам придется ударно поработать, дабы за этот срок привести в адекватное состояние не менее 85% автомобильных дорог.