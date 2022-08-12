Российских автотуристов перестанут пускать в Эстонию

Судя по всему, больше путешествовать на автомобиле по Эстонии у нашего брата не получится. При этом действие самой визы аннулировано не будет.

По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, планируются и исключения. В частности, попасть в страну смогут лица, которые работают в дипломатическом представительстве, либо те, чья работа связана с международными перевозками, а также граждане, посещающие в Эстонии близкого родственника, и имеющие право на свободное передвижение по странам Евросоюза.

Между тем, в ФСБ России прокомментировали запрет выезда автопутешественников из страны с целью посещения зарубежных стран. Подробности выяснил портал «АвтоВзгляд».