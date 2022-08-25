За сомнительные эксперименты ЦОДД платят столичные автовладельцы

В рамках эксперимента Центр организации дорожного движения организовал зону регулируемой парковки на 25 улицах в районе Хамовники. Цель мероприятия — сократить на 40% количество дорожных знаков. На практике это означает, что в пределах зоны регулируемой стоянки дорожные знаки 6.4 «Парковка», 8.8 «Платные услуги» больше не применяются. Жертвой такой экономии уже стал один из столичных автовладельцев, который «проморгал» знак, обозначающий платную зону, и получил штраф на 5000 рублей, обоснованность которого, конечно же, теперь придется обжаловать в суде.

Любопытно, что согласно анонсу на сайте ЦОДД, новация с сокращением знаков может быть признана и неуспешной — это должно было стать ясно через 3 месяца проведения эксперимента. Но данные о его начале появились еще в 2017 году, однако какими успехами он увенчался так и не ясно.

Однако несмотря на то, что опыты на людях ставят пока временно, штрафы за нарушение, о котором никто и не догадывался, приходят вполне реальные. Именно такая история произошла с Евгением Мурашовым, припарковавшимся в кармане на улице Ефремова,14 и не подозревавшим, что ранее бесплатное парковочное место обойдется ему в 5000 ₽

– Поскольку я был на машине супруги, она поехала на Старую Басманную, 20 в офис «Московского транспорт» с нашим протестом, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Евгений Мурашов. — В АМПП супруге сказали, что надо быть внимательнее, так как на данной улице проходит эксперимент, но штраф, конечно, отменять не стали. Поскольку более простого способа оспорить такое нарушение у нас до сих пор не придумали, теперь мы с женой готовимся идти в суд. Соответствующий иск уже подан. Среди прочих аргументов, будем упирать на нарушение порядка привлечения к административной ответственности…