За сомнительные эксперименты ЦОДД платят столичные автовладельцы

В рамках эксперимента Центр организации дорожного движения организовал зону регулируемой парковки на 25 улицах в районе Хамовники. Цель мероприятия — сократить на 40% количество дорожных знаков. На практике это означает, что в пределах зоны регулируемой стоянки дорожные знаки 6.4 «Парковка», 8.8 «Платные услуги» больше не применяются. Жертвой такой экономии уже стал один из столичных автовладельцев, который «проморгал» знак, обозначающий платную зону, и получил штраф на 5000 рублей, обоснованность которого, конечно же, теперь придется обжаловать в суде.
Любопытно, что согласно анонсу на сайте ЦОДД, новация с сокращением знаков может быть признана и неуспешной — это должно было стать ясно через 3 месяца проведения эксперимента. Но данные о его начале появились еще в 2017 году, однако какими успехами он увенчался так и не ясно.
Однако несмотря на то, что опыты на людях ставят пока временно, штрафы за нарушение, о котором никто и не догадывался, приходят вполне реальные. Именно такая история произошла с Евгением Мурашовым, припарковавшимся в кармане на улице Ефремова,14 и не подозревавшим, что ранее бесплатное парковочное место обойдется ему в 5000 ₽
– Поскольку я был на машине супруги, она поехала на Старую Басманную, 20 в офис «Московского транспорт» с нашим протестом, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Евгений Мурашов. — В АМПП супруге сказали, что надо быть внимательнее, так как на данной улице проходит эксперимент, но штраф, конечно, отменять не стали. Поскольку более простого способа оспорить такое нарушение у нас до сих пор не придумали, теперь мы с женой готовимся идти в суд. Соответствующий иск уже подан. Среди прочих аргументов, будем упирать на нарушение порядка привлечения к административной ответственности…
– Согласно определению в ПДД, парковка — это специально обозначенное, обустроенное и оборудованное место. Следовательно, для того, чтобы брать деньги за стоянку на нем, город должен сначала обозначить это место как парковочное как минимум разметкой. Если же оно не было размечено подобающим образом, как того требуют ПДД, то на мой взгляд, оснований считать его парковочным местом нет, и взимание платы на нем незаконно, — пояснил порталу «АвтоВзгляд» эксперт по автоматической фото- и видеофиксации общественного движения «Синие ведерки» Григорий Шухман.
В том случае, о котором мы говорим сейчас, когда парковочное место не было обозначено, встает второй вопрос: а как водитель должен понять, что надо заплатить? А также за что он платит и сколько? Платная парковка подразумевает наличие знаков с информацией о номере зоны и ее цене, причем в пределах видимости водителя, а не где-то за углом. Если один единственный знак находится на границе зоны — его легко пропустить, например, если он перекрыт деревьями, другими ТС или предметами и пр.
– Напомню, что водитель не обязан иметь смартфон с приложением и мобильный интернет. Необходимая информация для оплаты должна быть ему доступна непосредственно на месте парковки. Иначе это игра в одни ворота, когда только автомобилист не имеет права на ошибку, что мы на самом деле и видим и на этом, и множестве других примеров в нашем городе, — заключил г-н Шухман.
…Водитель у нас виноват всегда. А если не виноват, то разбираться с чужими ошибками и экспериментами все равно придется ему самому.