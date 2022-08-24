Стратегия Минпромторга уничтожит в России доступные и надежные машины

Чем для чиновника хороши всевозможные «стратегии», «планы развития» и прочие «дорожные карты»? Убил кучу времени на придумывание одного документища подобного рода, который в итоге оказался нерабочим — сел и писать другую. Толку никакого, но зато всегда при деле, KPI по протиранию штанов на рабочем месте перевыполнен!

На днях Минпромторг опубликовал для общественного обсуждения продукт своей жизнедеятельности именно такого рода. Под названием «Стратегия развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года». В ней констатируется, что у нас в автопроме все плохо и, скорее всего, станет еще хуже.

И чтобы исправить ситуацию, нужно, например, резко уменьшить количество платформ, на которых выпускают у нас машины. Это, мол, всегда дает отличную возможность сэкономить.