Стратегия Минпромторга уничтожит в России доступные и надежные машины

Чем для чиновника хороши всевозможные «стратегии», «планы развития» и прочие «дорожные карты»? Убил кучу времени на придумывание одного документища подобного рода, который в итоге оказался нерабочим — сел и писать другую. Толку никакого, но зато всегда при деле, KPI по протиранию штанов на рабочем месте перевыполнен!
На днях Минпромторг опубликовал для общественного обсуждения продукт своей жизнедеятельности именно такого рода. Под названием «Стратегия развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года». В ней констатируется, что у нас в автопроме все плохо и, скорее всего, станет еще хуже.
И чтобы исправить ситуацию, нужно, например, резко уменьшить количество платформ, на которых выпускают у нас машины. Это, мол, всегда дает отличную возможность сэкономить.
Но начнем с того, что экономия от универсальной платформы начинает заметно ощущаться лишь при масштабах выпуска не менее одного миллиона машин бренда. У нас же через несколько лет вообще весь российский рынок новых легковых авто окажется в районе 1,5 млн. единиц. Суммарно! То есть, чтобы заработал «эффект единой платформы», в России должен будет остаться всего один легковой бренд!
Минпромторг, собственно, на это и намекает. Чиновники подчеркивают, что сейчас у нас выпускают машины (всех классов) на 21-й платформе. И это число следует сокращать. То есть в России останется один производитель легковых машин, один — грузовиков и один автобусный бренд. «Прекрасная» перспектива, ничего не скажешь!
Иными словами, у государства, по мнению Минпромторга, в этой сфере нет иного выхода, кроме как, фактически, вернуть отрасль во времена СССР. Только в еще более ущербном виде. Подробнее об этой инициативе — в очередном выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд» (послушать можно здесь).