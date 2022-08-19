Почему столичная прокуратура не замечает произвола сотрудников «Московского паркинга»

Если зайти в любой автомобильный чат, где обсуждаются судебные споры с ГКУ АМПП, большинство опубликованных историй подобного противостояния заканчиваются весьма неприятно для моторизованного гражданина. От начала своих времен «Московский паркинг», словно желая показать, кто здесь власть, плюет на закон, обязывающий его дождаться судебного решения по вынесенному постановлению об административном правонарушении, и отправляет дела в Федеральную службу судебных приставов до получения вердикта Фемиды.
А ФССП послушно берет «под козырек» и впаивает незадачливому радетелю за соблюдение своих прав исполнительное производство, по итогам которого, чаще всего, у проштрафившегося автовладельца списывают причитающиеся Моспаркингу деньги с банковского счета. В тиски этой системы попал и корреспондент портала «АвтоВзгляд». Однако не смирился с произволом ведомств.
— Прекрасно зная, что эта практика длится годами, мы все же решили попытаться ей противодействовать всеми доступными нам средствами, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» юрист Михаил Никитин. — Поэтому, когда в очередной раз столкнулись с подобным беспределом, направили заявление в ГКУ АМПП об отзыве акта, заявление судебному приставу о приостановке исполнительного производства, что в данной ситуации логично, но в реальности его почему-то никогда не прекращают. Также мы отправили исковое заявление в Зюзинский районный суд, который просим признать незаконными действия судебного пристава и должностных лиц ГКУ АМПП и обязать ведомство внести сведения об обжаловании постановления в судебном порядке. Самое же важное, о чем мы просим суд — обязать Моспаркинг внести соответствующие изменения во внутренний регламент. Что позволит во всех случаях пресекать преждевременное направление постановлений по делам об административных правонарушениях на принудительное исполнение, и положит конец нарушению закона со стороны этой организации. А для того, чтобы служащие ГКУ АМПП были более мотивированы к соблюдению норм законодательства, также мы подали заявление в Савеловскую межрайонную прокуратуру Москвы с просьбой возбудить дело по факту самоуправства…
Немного цифр. Не считая десятков электронных страниц текста, который был направлен во всевозможные ведомства и органы власти, на отправку судебного иска в трех экземплярах была потрачена почти тысяча рублей, 54 листа бумаги, шесть бланков почтовых описей, три конверта и три чека. Из каких-то ведомств ответы должны прийти в течении двух-трех недель или месяца, сколько времени займет суд — не прогнозируется вообще. Это вот так мы боремся за упрощение системы обжалования штрафов и сокращение излишней нагрузки на органы власти и судебной системы.
Очень хочется, чтобы на эту историю, наконец, обратили внимание не только читатели нашего издания, но и Госдума РФ и члены нашего правительства. Ужас этой истории не в том, что из-за попытки обжаловать один единственный штраф один конкретный водитель нажил себе кучу головной боли. Он в том, что это системная проблема, с которой изо дня в день, из года в год сталкиваются сотни, если не тысячи автовладельцев, и решить которую, при желании, можно буквально по щелчку пальцев. Надо просто обязать одно конкретное городское ведомство действовать строго в рамках закона.