Почему столичная прокуратура не замечает произвола сотрудников «Московского паркинга»

Если зайти в любой автомобильный чат, где обсуждаются судебные споры с ГКУ АМПП, большинство опубликованных историй подобного противостояния заканчиваются весьма неприятно для моторизованного гражданина. От начала своих времен «Московский паркинг», словно желая показать, кто здесь власть, плюет на закон, обязывающий его дождаться судебного решения по вынесенному постановлению об административном правонарушении, и отправляет дела в Федеральную службу судебных приставов до получения вердикта Фемиды.

А ФССП послушно берет «под козырек» и впаивает незадачливому радетелю за соблюдение своих прав исполнительное производство, по итогам которого, чаще всего, у проштрафившегося автовладельца списывают причитающиеся Моспаркингу деньги с банковского счета. В тиски этой системы попал и корреспондент портала «АвтоВзгляд». Однако не смирился с произволом ведомств.

— Прекрасно зная, что эта практика длится годами, мы все же решили попытаться ей противодействовать всеми доступными нам средствами, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» юрист Михаил Никитин. — Поэтому, когда в очередной раз столкнулись с подобным беспределом, направили заявление в ГКУ АМПП об отзыве акта, заявление судебному приставу о приостановке исполнительного производства, что в данной ситуации логично, но в реальности его почему-то никогда не прекращают. Также мы отправили исковое заявление в Зюзинский районный суд, который просим признать незаконными действия судебного пристава и должностных лиц ГКУ АМПП и обязать ведомство внести сведения об обжаловании постановления в судебном порядке. Самое же важное, о чем мы просим суд — обязать Моспаркинг внести соответствующие изменения во внутренний регламент. Что позволит во всех случаях пресекать преждевременное направление постановлений по делам об административных правонарушениях на принудительное исполнение, и положит конец нарушению закона со стороны этой организации. А для того, чтобы служащие ГКУ АМПП были более мотивированы к соблюдению норм законодательства, также мы подали заявление в Савеловскую межрайонную прокуратуру Москвы с просьбой возбудить дело по факту самоуправства…