Не только шины: почему каждую осень водители разбиваются в массовых ДТП

Каждый год с наступлением холодов происходит одно и то же. Кажется, что только первый снег выступает для москвичей своеобразным руководством к действию. Среднесуточная температура приблизилась к нулю — «нет, переобуваться пока рано». Землю застелила тоненькая белая пелена — «вот теперь пора». Рекомендации экспертов — о том, что ставить зимнюю резину нужно, когда столбики термометров опускаются до +5°C — игнорируются упорно.
Как итог — резко возрастающее количество аварий. Например, в прошлые выходные на западе Москвы произошло ДТП с участием аж 50 машин. Такого массового «замеса» в столице старожилы даже и не припомнят. А ведь беды можно было избежать — если бы за прогнозом погоды следили и водители, и кое-кто еще.
На вопрос «почему» ответили, но ведь есть множество других. Скажем, стоит ли следовать советам многочисленных экспертов, если даже авторитетные автомобильные издания утверждают, что летние шины тормозят на сухом асфальте — даже при минусовой температуре — лучше зимних? Причем подтверждают это результатами реальных испытаний. Можно ли доверять китайским покрышкам? Где лучше «переобуваться»: в своем гараже, на станции шиномонтажа или в автосервисе?
Ответы на эти и другие актуальные вопросы, волнующие водителей каждую осень, портал «АвтоВзгляд» собрал в свежем выпуске своего подкаста — так что жмите на ссылку и слушайте. И, разумеется, скорее озаботьтесь вопросом «переобувки»: если до сих пор этого не сделали, даже несмотря на наступление заморозков.