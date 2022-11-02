Не только шины: почему каждую осень водители разбиваются в массовых ДТП

Каждый год с наступлением холодов происходит одно и то же. Кажется, что только первый снег выступает для москвичей своеобразным руководством к действию. Среднесуточная температура приблизилась к нулю — «нет, переобуваться пока рано». Землю застелила тоненькая белая пелена — «вот теперь пора». Рекомендации экспертов — о том, что ставить зимнюю резину нужно, когда столбики термометров опускаются до +5°C — игнорируются упорно.

Как итог — резко возрастающее количество аварий. Например, в прошлые выходные на западе Москвы произошло ДТП с участием аж 50 машин. Такого массового «замеса» в столице старожилы даже и не припомнят. А ведь беды можно было избежать — если бы за прогнозом погоды следили и водители, и кое-кто еще.