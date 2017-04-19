Две россиянки погибли в ДТП в Абхазии

Как сообщает ТАСС, авария произошла 19 апреля около двух часов дня в Гудаутском районе на трассе Псоу-Сухум. BMW 5-й серии, за рулем которого находился 27-летний местный житель, столкнулся с едущим впереди грузовиком. В результате аварии скончался и водитель легковушки, и две россиянки из Вологодской и Мурманской областей.

В настоящее время сотрудники правоохранительных служб работают на месте происшествия, устанавливая причины и обстоятельства трагедии. На данный момент даже предварительные версии о том, что могло спровоцировать ДТП, не выдвигаются.