Две россиянки погибли в ДТП в Абхазии

Фото: www.bmwcoop.com
В ДТП на трассе Псоу-Сухум в Абхазии погибли три человека, среди которых две россиянки. По неустановленным причинам легковой автомобиль врезался во впереди идущий грузовик.
Виктория Базылева

Как сообщает ТАСС, авария произошла 19 апреля около двух часов дня в Гудаутском районе на трассе Псоу-Сухум. BMW 5-й серии, за рулем которого находился 27-летний местный житель, столкнулся с едущим впереди грузовиком. В результате аварии скончался и водитель легковушки, и две россиянки из Вологодской и Мурманской областей.

В настоящее время сотрудники правоохранительных служб работают на месте происшествия, устанавливая причины и обстоятельства трагедии. На данный момент даже предварительные версии о том, что могло спровоцировать ДТП, не выдвигаются.

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19 апреля 2017
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