ЭРА-ГЛОНАСС отчиталась о росте своей популярности у автомобилистов

– Количество экстренных вызовов, поступающих в систему ЭРА-ГЛОНАСС от автомобилистов, в 2022 году выросло на 57% по сравнению с прошлым годом — до 12,5 миллионов, — сообщает оператор системы АО ГЛОНАСС.

Среднесуточное число обращений в 2022 году выросло до 35 700 — с 21 600 в 2021 году. Кроме того, общее количество сообщений с момента запуска ЭРА-ГЛОНАСС в работу (с 2015 года) к текущему времени достигло 30 млн. Характерно, что 200 000 сигналов из числа потребовавших вмешательства экстренных служб, были отправлены путем автоматической активации установленных в автомобилях блоков SOS, когда люди в пострадавших машинах были не в состоянии самостоятельно вызвать помощь.

И, кстати сказать, только за первую половину января 2023-го ЭРА уже приняла и обработала почти 500 000 тревожных сигналов.