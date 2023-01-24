Железный занавес: выезжать из России на машине разрешат только по предварительной записи

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Госдума озаботилась слишком вольным порядком выезда россиян за рубеж. Очень скоро даже при наличии всех необходимых документов через погранпереход просто так на машине не проедешь. Портал «АвтоВзгляд» изучил проект нового закона.
Максим Строкер

ПНародные избранники решили изменить закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ». Автор вносимых изменений — глава Комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев. Он предложил дополнить действующие нормы следующей формулировкой: «Проезд транспортных средств… по участкам автомобильных дорог в целях пересечения государственной границы РФ осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным Правительством РФ».

Новелла будет распространяться абсолютно на всех: как иностранцев, так и россиян, как автотуристов, так и водителей-дальнобойщиков. Она носит так называемый отсылочный характер. То есть отдает на откуп правительству обустройство этих самых приграничных «участков автомобильных дорог», определение порядка «записи на проезд», создание соответствующей инфраструктуры и прочего.

Судя по всему, появление таких поправок не связано непосредственно с текущей политической и экономической ситуацией в России и за ее рубежами. Поскольку законопроект предполагает, что правительство подготовится к введению проезда через границу страны «по записи» только к концу текущего года. А сам механизм планируется ввести в действие лишь через год — до 1 марта 2024-го.

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24 января 2023
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