Железный занавес: выезжать из России на машине разрешат только по предварительной записи

ПНародные избранники решили изменить закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ». Автор вносимых изменений — глава Комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев. Он предложил дополнить действующие нормы следующей формулировкой: «Проезд транспортных средств… по участкам автомобильных дорог в целях пересечения государственной границы РФ осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным Правительством РФ».

Новелла будет распространяться абсолютно на всех: как иностранцев, так и россиян, как автотуристов, так и водителей-дальнобойщиков. Она носит так называемый отсылочный характер. То есть отдает на откуп правительству обустройство этих самых приграничных «участков автомобильных дорог», определение порядка «записи на проезд», создание соответствующей инфраструктуры и прочего.

Судя по всему, появление таких поправок не связано непосредственно с текущей политической и экономической ситуацией в России и за ее рубежами. Поскольку законопроект предполагает, что правительство подготовится к введению проезда через границу страны «по записи» только к концу текущего года. А сам механизм планируется ввести в действие лишь через год — до 1 марта 2024-го.