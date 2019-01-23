Из России в Африку на машине: злые гаишники, попрошайки, змеи и невероятные пейзажи

Конечно, посмотреть на боевые машины и работу механиков можно и поближе к дому, но здесь, в Африке, забраться в кабину «Газели NEXT», пару часов назад вернувшейся со спецучастка, казалось чем-то необычайно ценным. Как и проводить наших земляков на старт — солнце уже встало, впереди огромный перегон через горы, но уехать, не посмотрев старта изумрудных маршруток, никому из нас не пришло в голову.

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ

Забавно понимать, что из всех красот этих рыжих гор, зеленых оазисов и синего неба, с наступлением темноты покрывающегося огромными яркими звездами, именно бивуак гонки стал самым вкусным впечатлением не только для меня, но и для попутчиков. Некоторых из них, к слову, жизнь в машине начала утомлять, поэтому двое из нас пошли ставить палатку.

Не сказать, что ночью в Сахаре тепло, хотя и до заморозков дело не доходит, а значит, после России бояться нужно разве что змей. Оставив им набор настоящего туриста в виде отличного налобного фонарика Lendlenser MH7 и мулитутала на случай знакомства с местной фауной, я отправился спать в машину, с которой успел сродниться.

Ее, как и все в Африке, нужно закрывать всегда — на бивуаке, охраняющемся местными полицейскими, то и дело шастают местные. Одни просто перемещаются от машины к машине в поисках наживы, другие предлагают приобрести что-нибудь запрещенное.