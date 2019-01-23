Из России в Африку на машине: злые гаишники, попрошайки, змеи и невероятные пейзажи

Фото avtovzglyad.ru
Паром в Африку ходит едва ли не из каждого большого порта на Средиземном море, поэтому автомобилисты могут выбирать, какую часть пути проехать, а какую проплыть. Самый короткий рейс занимает около часа, его и выбрали. Никаких вопросов фургон на московских номерах у пограничников не вызывает, билет для машины в один конец стоит 110 евро, делим на пять и получаем цифру, не слишком превышающую то, что до открытия моста просили за переправу в Крым.
Дмитрий Федотов

Покорив всю Европу (подробности этого марш-броска вы найдете здесь), к моменту переправы через море наш экипаж освоил уже каждый сантиметр салона Multivan — выдвижной стол, ящики под креслами, десяток бардачков, все разъемы 12-вольтовых розеток, ниши, полочки, крючки: в общем, задействовали каждый сантиметр полезных площадей. Жаль лишь, что 220-вольтовая розетка тут всего одна, но даже с нашей «плотностью населения» всегда можно было найти пару часов, чтобы полностью зарядить огромный пауэрбанк JIC-12, избегая бойни за розетку.

ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ

Африканские мегаполисы не производят впечатления. Рабат, как и все столицы, излишне вылизан и многоэтажен, а Касабланка оказалась большим портом с кучей пробок и строек. Берег Атлантического океана — не место паломничества, а точка сброса канализации и место стоянки кораблей. Грязь, шум, липкая толпа, хаотичное движение и неимоверное количество дорожной полиции.

Фото avtovzglyad.ru

Этого хватило и в Марракеше, однако город, расположившийся вдали от портов и столиц, зацепил. Старый центр с узкими улицами, шлифуемыми бортами трехколесных грузовичков, ослами и снующими мопедами оказался куда харизматичней африканских «миллионников». Здесь нашлось все, что я люблю на Востоке — базары, пряные запахи, клубами валящими из местных харчевен и дух сказки про Алладина.

ПРИВЕТ, ДАКАР

Как и у нас, количество красот и природных чудес растет по мере удаления от цивилизации. 700 километров на юг, пара больших горных перевалов и мы на краю Сахары, подъезжаем на бивуак одной из главных гонок планеты. Africa Eco Race появилась всего десятилетие назад, после того, как старый «Дакар» перебрался из этих мест в Южную Америку. Иными словами, гонка куда ближе к тому, на чем мы выросли, чем нынешний «бренд».

Размах скромнее — из заводских команд удалось найти лишь «Газ Рейд Спорт», да и в целом участников меньше, чем на «Дакаре», но менее интересной от этого AER не стала. Финиш настоящих гоночных болидов, ночевка в Сахаре, сказка! Вдобавок, руководитель команды «Газ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин устроил нашему экипажу настоящую экскурсию по лагерю газовцев.

Фото avtovzglyad.ru

Конечно, посмотреть на боевые машины и работу механиков можно и поближе к дому, но здесь, в Африке, забраться в кабину «Газели NEXT», пару часов назад вернувшейся со спецучастка, казалось чем-то необычайно ценным. Как и проводить наших земляков на старт — солнце уже встало, впереди огромный перегон через горы, но уехать, не посмотрев старта изумрудных маршруток, никому из нас не пришло в голову.

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ

Забавно понимать, что из всех красот этих рыжих гор, зеленых оазисов и синего неба, с наступлением темноты покрывающегося огромными яркими звездами, именно бивуак гонки стал самым вкусным впечатлением не только для меня, но и для попутчиков. Некоторых из них, к слову, жизнь в машине начала утомлять, поэтому двое из нас пошли ставить палатку.

Не сказать, что ночью в Сахаре тепло, хотя и до заморозков дело не доходит, а значит, после России бояться нужно разве что змей. Оставив им набор настоящего туриста в виде отличного налобного фонарика Lendlenser MH7 и мулитутала на случай знакомства с местной фауной, я отправился спать в машину, с которой успел сродниться.

Ее, как и все в Африке, нужно закрывать всегда — на бивуаке, охраняющемся местными полицейскими, то и дело шастают местные. Одни просто перемещаются от машины к машине в поисках наживы, другие предлагают приобрести что-нибудь запрещенное.

Фото avtovzglyad.ru

С белыми, как и, видимо, с людьми в целом, здесь церемониться не принято. Африканские гаишники любят мерить скорость из кустов, выставляя неимоверных размеров штрафы. И, разумеется, предлагают решить вопрос на месте, будто с нашими номерами и гражданством его можно решить как-то иначе. 400 дирхам — примерно 40 евро — давайте десять и езжайте, по местным меркам и это приличная сумма.

Ценообразование здесь вообще далеко от наших представлений о прекрасном — хотите сувенир? Для белых людей, одетых в походное шмотье, любой минерал, найденный в горах, стоит от 300 дирхам, маска, вырезанная из дерева или камня — 500.

ТОРГ УМЕСТЕН

«Ай гив ю 20 дирхам!», — и абориген крутит пальцем у виска, рассказывая про ценность товара на ломаном французском, но ты стоишь на своем, презентация товара сменяется демонстрацией старых кроссовок и фразой про деньги, которые очень нужны. Садись в машину и закрывай окно: скорее всего, ты уже сбил прайс до 50. Можно остановиться, если не хочешь, чтобы наглый коммивояжер производил расчеты стоимости, рисуя цифры прямо на кузове машины.

Фото avtovzglyad.ru

Но можно пойти и ниже, сбив цену до заявленной двадцатки, то есть больше, чем в десять раз. Впрочем, работает это лишь с мелкими жуликами, продавцами сувениров, лавочниками и держателями кафе, которые все равно подсунут какую-нибудь некондицию. На заправках и в магазинах цены честные, а на бутилированной воде еще и указана максимальная розничная цена.

АФРИКАНСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Дикость, вроде грязных детей, просящих у месье остатки газировки и рассыпающихся глиняных мазанок здесь повсюду контрастирует с цивилизацией — ровными дорогами, состояние которых даже в глубинке лучше наших, приличными сетевыми АЗС, где часто берут карты и наливают добротный ДТ, зовущийся в этих широтах «газоль», примерно по 70 рублей за литр.

А вот климат… Первые числа января, а за бортом +21 — впору включать кондиционер, ведь после московской зимы жарко даже в рубашке. Поди объясни аборигенам, закутанным в пуховики и вязанные шапки, что такое «средняя полоса».

Фото avtovzglyad.ru

Но лето, красоты и бесконечные, упоительно сладкие мандарины, которые легко чистятся, не смогли заставить задержаться здесь дольше — время, запланированное на Африку, единогласно решили спустить на Европу. Португалия, Испания, Франция, Бельгия и, конечно же, Германия, вернее, ее автомобильные музеи — места, откуда просто не хочется возвращаться.

РАЗВЕДКА БОЕМ

Впрочем, они заслуживают отдельного рассказа, который обязательно будет. Что же до Африки — злые языки скажут, что Марокко к настоящему черному континенту не имеет никакого отношения. И будут правы, но лишь отчасти — с одной стороны, это государство на фоне соседей выглядит едва ли не частью Европы, с другой — дает неплохое представление о том, чего ждать дальше, в Западной Сахаре, Мавритании и Сенегале.

Одно дело прочитать отчеты, другое — оказаться здесь самому. И, отчасти поэтому, мы развернулись на север раньше, чем планировали изначально. Африка, пусть и не совсем настоящая, очаровывает и не отпускает, Африку нельзя взять наскоком и за праздники. Нынешнее путешествие? Будем считать его разминкой и разведкой!

автопутешествие, туризм, автотуризм, автоспорт, гонки
23 января 2019
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