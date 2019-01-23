Из России в Африку на машине: злые гаишники, попрошайки, змеи и невероятные пейзажи

Покорив всю Европу (подробности этого марш-броска вы найдете здесь), к моменту переправы через море наш экипаж освоил уже каждый сантиметр салона Multivan — выдвижной стол, ящики под креслами, десяток бардачков, все разъемы 12-вольтовых розеток, ниши, полочки, крючки: в общем, задействовали каждый сантиметр полезных площадей. Жаль лишь, что 220-вольтовая розетка тут всего одна, но даже с нашей «плотностью населения» всегда можно было найти пару часов, чтобы полностью зарядить огромный пауэрбанк JIC-12, избегая бойни за розетку.
ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ
Африканские мегаполисы не производят впечатления. Рабат, как и все столицы, излишне вылизан и многоэтажен, а Касабланка оказалась большим портом с кучей пробок и строек. Берег Атлантического океана — не место паломничества, а точка сброса канализации и место стоянки кораблей. Грязь, шум, липкая толпа, хаотичное движение и неимоверное количество дорожной полиции.