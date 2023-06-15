Платная трасса М4 «Дон» стала «длиннее» на 600 рублей

Два новых платных участка заработали на трассе М4 «Дон» с 15 июня. В режиме видеоконференции старт движению дал Владимир Путин. После чего «Автодор» открыл восточный обход Ростова-на-Дону вместе с его городом-спутником Аксаем. Теперь вместо поездки через ростовские пробки, путешествующие по М4 автомобилисты могут миновать их по 35-километровому скоростному объезду. Второй отрезок, запущенный сегодня, позволяет не стоять в заторах Краснодара. Длина его — 51 километр.

Стоимость проезда по каждому из новых участков платной М4 «Дон» установлена на отметке 300 рублей. То есть теперь за поездку по маршруту Москва-Крым по «платнику» владельцу легковушки придется отдать в общей сложности 3480 ₽ в будний день и 4100 ₽ в выходной или праздник. До сих пор эти затраты находились на уровне 2880 и 3500 рублей соответственно.