Трасса Джубга-Сочи: хорошей дороги придется ждать еще очень долго

Планы по строительству новой скоростной дороги, которая могла бы существенно облегчить жизнь как туристов, так и местных жителей, обсуждались несколько лет. И вот наконец в 2022 году госкомпания закрыла все вопросы, связанные с предпроектной частью, транспортной моделью, обоснованием маршрута и оценкой стоимости. Осталось только разобраться с финансированием: из госбюджета возьмут лишь 50% средств, еще 50% ждут от частных инвесторов.
Рассказывая о трассе Джубга-Сочи на Форуме дорожных инициатив, заместитель директора Департамента строительства Правительства РФ Григорий Волков привел цитату французского кинорежиссера Рене Клера: «Мой фильм готов, осталось только снять». Он подчеркнул, что в целом картина уже всем ясна, и главная задача теперь — не промахнуться с решениями, ведь дорога строится как минимум на 100 лет. Именно поэтому к подготовке подходят так скрупулезно.
По его словам, самый сложный участок будущей «платки» — обход Адлера, предусматривающий длинный тоннель и две развязки. И именно с него история строительства скоростной дороги и начнется: до конца 2023 года стартуют работы по подготовке территорий, а «поедет» эта трасса в 2026-м. К слову, ее возведение оценивается в 73,5 млрд. рублей при общей стоимости проекта около 1,5 трлн. И да, на первый участок у «Автодора» деньги есть.
И если свое начало новая дорога возьмет в Адлере, то ее вторым концом станет Горячий Ключ. Вот только пока не ясно, каким именно путем пойдет «платка» — трассировка готова на 99%, и она предусматривает два варианта. Первый — с поворотом на Горячий Ключ сразу после Туапсе, а второй — вдоль побережья до Джубги, где магистраль могла бы влиться в М4 «Дон». И немного цифр: общая протяженность — 153,5 или 131,9 км, тоннели — 35,2 или 91 км.
Предполагается, что с открытием новой трассы время в пути от Горячего Ключа до Адлера сократится на пять часов — до 120 минут. А выбирать эту платную дорогу будут примерно 50% автомобилистов. Вообще на нее возлагают большие надежды: она должна поспособствовать развитию экономики региона, которому, по прогнозам, придется принимать до 25 млн. туристов в год. Для сравнения: в 2022-м этот «счетчик» замер на отметке в 7,2 млн., а в год Олимпиады, то есть в 2014-м — в 4 млн.
И учитывая вышесказанное, очень правильным кажется вопрос, озвученный заместителем начальника ГУОБДД МВД России Олегом Понарьиным — мол, ну упрется «платка» в Адлер, и чего дальше: парковок в курортных городах не хватает, улочки узкие. Кстати, он выступил и за то, чтобы оборудовать трассу системой фотофиксации нарушений ПДД. Но расстраиваться рано: даже если его и поддержат, камеры на дороге появятся еще очень не скоро. Ведь и сама дорога появится нескоро: даже ориентировочные сроки не называются — никто не знает.