Трасса Джубга-Сочи: хорошей дороги придется ждать еще очень долго

Планы по строительству новой скоростной дороги, которая могла бы существенно облегчить жизнь как туристов, так и местных жителей, обсуждались несколько лет. И вот наконец в 2022 году госкомпания закрыла все вопросы, связанные с предпроектной частью, транспортной моделью, обоснованием маршрута и оценкой стоимости. Осталось только разобраться с финансированием: из госбюджета возьмут лишь 50% средств, еще 50% ждут от частных инвесторов.

Рассказывая о трассе Джубга-Сочи на Форуме дорожных инициатив, заместитель директора Департамента строительства Правительства РФ Григорий Волков привел цитату французского кинорежиссера Рене Клера: «Мой фильм готов, осталось только снять». Он подчеркнул, что в целом картина уже всем ясна, и главная задача теперь — не промахнуться с решениями, ведь дорога строится как минимум на 100 лет. Именно поэтому к подготовке подходят так скрупулезно.

По его словам, самый сложный участок будущей «платки» — обход Адлера, предусматривающий длинный тоннель и две развязки. И именно с него история строительства скоростной дороги и начнется: до конца 2023 года стартуют работы по подготовке территорий, а «поедет» эта трасса в 2026-м. К слову, ее возведение оценивается в 73,5 млрд. рублей при общей стоимости проекта около 1,5 трлн. И да, на первый участок у «Автодора» деньги есть.