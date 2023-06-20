Проезд по платным дорогам может опять подорожать

Платные дороги — безусловное благо. Ведь они, как минимум, экономят время в пути, а как максимум — и деньги. Особенно профессиональным перевозчикам, считающим каждый литр потраченного топлива и часы простоя машин в пробках. Однако в нашей стране все свои плюсы «платники» теряют благодаря сверхжадности их владельцев, не устающих поднимать тарифы за проезд. Не мудрено поэтому, что по нашим платным магистралям ездит совершенно не то количество транспорта, на которое власти и бизнес рассчитывали при их строительстве. Что, увы, не мешает перманентному росту цен. Даже сейчас — в очень непростые для граждан времена.

Только в этом году уже дважды подорожали «услуги» М4 «Дон», М1 «Беларусь», М11 «Нева», М3 «Украина». И сейчас — в самый разгар отпусков — собственники дорог опять думают об очередном повышении платы за проезд. С чем связана их невиданная алчность, попытался объяснить заместитель председателя правления по операторской деятельности госкомпании «Автодор». По словам Константина Макиева, деньги пользователей трасс идут на дорожающие ремонт и содержание дорог, а также строительством новых участков. Однако, подчеркнул г-н Макиев, грядущие перемены в рамках тарифной политики коснутся в основном новых дорог:

- У нас 2000 платных километров и, возможно, рост цен на 2—3 рубля к действующим сейчас тарифам коснется только нескольких новых вновь открываемых участков, — не очень внятно объяснился функционер.

При этом четких планов по предстоящему повышению расценок он не дал, туманно заявив, что решение по этому поводу может быть принято в июле этого года.