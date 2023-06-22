По круговым перекресткам Москвы станет очень опасно ездить

Под милым лозунгом «выравнивания пропускной способности, повышения безопасность дорог и сокращения перепробегов с минимальными затратам» столичным водителям искусственно организуют несколько мест с крайне высокими шансами попасть в аварию.

«Турбоперекрестками» станут следующие пересечения с круговым движением: улиц Перовская и Мартеновская, Зеленого проспекта с улицами Молостовых, Сталеваров и Фрязевской, а также Пролетарского проспекта и Кавказского бульвара. На этих «кругах» нормальную концентрическую разметку движения по полосам заменят на спиральную. Теоретически такая мера должна давать водителям возможность пересекать «круг» без перестроений и снижения скорости. На практике же нестандартное расположение полос разметки провоцирует аварии.

В свое время «Росавтодор» даже отказался вносить разметку «турбоперекрестков» в ГОСТ. Его специалисты выяснили, что для заезда на подобное пересечение автомобиль должен заранее перестроиться на нужную полосу, о чем большинство водителей не подозревают. А при выезде из левой полосы «турбоперекрестка» машина выкатывается в лоб автомобилю, въезжающему на такой круг. В итоге все друг друга постоянно «подрезают», грубо нарушая ПДД и провоцируя аварии. Как видим, выводы специалистов «Росавтодора» для московского Дептанса — пустой звук.

Заметим также, что помимо создания аварийных «турбоперекрестков», г-н Ликсутов пообещал пририсовать дополнительные полосы движения на следующих участках: съезд с внешней стороны МКАД на трассу М2 «Крым», на улице Нижняя Масловка при выезде из тоннеля в сторону ТТК, на Новинском бульваре, а также на Мосфильмовской и Баррикадной улицах. Новые развороты будут организованы на Мичуринском проспекте, Савелкинском проезде, Вешняковской улице и Воробьевском шоссе.