Штрафы ГИБДД очень скоро могут повысить сразу вдвое

Поводом к подобным умозаключениям стал «проброс» в ряде раскрученных новостных телеграм-каналов пространного сообщения, в котором описываются тихушные (для общественности) дискуссии вокруг резкого усиления санкций за нарушения Правил. В «сливе» (анонимном, что характерно!) говорится, в частности, о якобы нечувствительных для водителей, особенно с учетом 50-процентной «скидки», санкциях за самое распространенное нарушение ПДД — превышении скорости на 20—40 км/ч. Утверждается также, что некие эксперты выступают за отмену возможности оплаты половины суммы штрафа в период 20 дней после оформления постановления.

Мол, все это расхолаживает водителей и они рассматривают штраф как некую плату за «услугу» — возможность нарушить Правила. У такого подхода есть и противники, уверенные, что повышение штрафов нарушит некий баланс в обществе, при котором автомобилисты (свыше 50 млн. россиян) готовы мириться с установленными «расценками». Значимое повышение штрафов в сложившейся социально-экономической ситуации «может стать очередным шоком для подавляющего числа россиян, с учетом отсутствия заметного роста реальных доходов».

Внезапное возникновение темы ужесточения наказаний для водителей именно сейчас, мягко говоря, удивляет. Полицейская статистика уверяет, что аварий становится все меньше и меньше, число пострадавших в ДТП стабильно падает год от года. Явно не требуется никаких радикальных мер для «переламывания» каких-либо вопиющих тенденций. Тогда почему об этом заговорили именно сейчас?