Штрафы ГИБДД очень скоро могут повысить сразу вдвое

Поводом к подобным умозаключениям стал «проброс» в ряде раскрученных новостных телеграм-каналов пространного сообщения, в котором описываются тихушные (для общественности) дискуссии вокруг резкого усиления санкций за нарушения Правил. В «сливе» (анонимном, что характерно!) говорится, в частности, о якобы нечувствительных для водителей, особенно с учетом 50-процентной «скидки», санкциях за самое распространенное нарушение ПДД — превышении скорости на 20—40 км/ч. Утверждается также, что некие эксперты выступают за отмену возможности оплаты половины суммы штрафа в период 20 дней после оформления постановления.
Мол, все это расхолаживает водителей и они рассматривают штраф как некую плату за «услугу» — возможность нарушить Правила. У такого подхода есть и противники, уверенные, что повышение штрафов нарушит некий баланс в обществе, при котором автомобилисты (свыше 50 млн. россиян) готовы мириться с установленными «расценками». Значимое повышение штрафов в сложившейся социально-экономической ситуации «может стать очередным шоком для подавляющего числа россиян, с учетом отсутствия заметного роста реальных доходов».
Внезапное возникновение темы ужесточения наказаний для водителей именно сейчас, мягко говоря, удивляет. Полицейская статистика уверяет, что аварий становится все меньше и меньше, число пострадавших в ДТП стабильно падает год от года. Явно не требуется никаких радикальных мер для «переламывания» каких-либо вопиющих тенденций. Тогда почему об этом заговорили именно сейчас?
В голову приходит лишь одно объяснение: бюджету очень-очень нужны денежки! А тут такой ресурс «пропадает» — более 200 млн. штрафных протоколов в год составляют на водителй! Одни лишь камеры ГИБДД «оформили» за 2022-й штрафов на 112,8 млрд. рублей. В масштабах государства — мелочь. Но в условиях падения прочих доходов, у государства каждая «копейка» на счету. Поэтому, по нашим оценкам, власти не успокоятся, пока не увеличат поступления от водительских штрафов. Тем или иным образом.
Согласно неподтвержденным, но очень похожим на правду данным, существуют два сценария повышения: либо все штрафы «умножат на два», либо отменят 50-процентную «скидку». Заинтересованных лиц, обсуждающих «в кулуарах» эту проблему, сейчас, скорее всего, тормозят лишь соображения готовности общественного мнения к «подорожанию» КоАП. Ведь оно коснется самой активной части населения — порядка 50 млн. автовладельцев. Которые и так все туже затягивают пояса из-за «эффектов» от экономических санкций. К тому же на носу выборы Президента РФ… Все сложно, а денежки казне нужны прямо сейчас.
– Мы уже давно в рамках ОНФ предлагали риск-ориентированный подход к штрафам. По статистике, 70% водителей получают в год не более 1—2 штрафов. Это случайные нарушители. Для них вообще нужно предусмотреть возможность отделаться предупреждением за большинство нарушений ПДД. Еще примерно 30%, согласно нашим исследованиям, получают по 10—15 (максимум — 20) постановлений в год. Это, в принципе, нормальные автомобилисты, аварийности от них — минимум. Для них все должно остаться как сейчас. Но есть примерно 0,5% самых настоящих водителей-отморозков, которые собирают по 30–50–100 и больше постановлений за год. Вот на этих рецидивистов существующая система штрафов не действует. Мы считаем, что если (или когда?) произойдет повышение штрафов за нарушения ПДД, оно должно коснуться исключительно этой категории. Именно эти участники дорожного движения — самые проблемные с точки зрения безопасности на дороге. Для таких водителей и повышенные штрафы, и отмена «скидок» — то, что надо, — считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.
Несколько иного взгляда на проблему придерживается вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
— Повышение штрафов только для водителей разбалансирует нашу систему административных наказаний. Получается, что за превышение скорости на 20 км/ч штраф повышать надо, а, например, за побои — нет? Социальный вред от этого нарушения ПДД явно меньше, чем от уличного избиения! Сильно подозреваю, что подобная точка зрения присуща очень многим россиянам. Полагаю, что и власти понимают это. Поэтому предположу, что мы пойдем, так сказать, по «экстенсивному» пути увеличения поступлений от штрафов: не через их увеличение, а путем резкого наращивания парка камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Сейчас на них приходится порядка 90% административных постановлений по 12-й («водительской») главе КоАП. Между тем, в России есть немало регионов, которые располагают всего несколькими такими комплексами. Соответственно, там люди ездят практически как хотят. Беспредел! Особенно по сравнению с поведением водителей на дорогах Москвы или, скажем, Татарстана, где камер очень много. За счет еще толком «не охваченных» видеофиксацией регионов и следует наращивать «штрафные» поступления в казну, — считает г-н Шапарин.