Как после жары на дорогах появляются «зубы дракона», калечащие резину

С какими автомобильными неприятностями ассоциируется летняя жара? Типичный водитель перечислит риск перегрева мотора; слепящее солнце: насекомых, залепляющих своими трупиками радиатор и лобовое стекло; разогретая до температуры сваривания яиц обивка салона и сидений. А еще капли битума с нового асфальта, летящие на кузов; колейность, появляющаяся в размякшем на солнце дорожном покрытии. Вроде все основное мы перечислили, не так ли?
Как говорится: «да, но нет». Есть еще один пунктик. Эта «мина» появляется благодаря палящему солнцу. Оно порой нагревает битум, основу любого асфальта, до температур, когда он становится отчетливо мягким. Не как пластилин, конечно, но достаточно для того, чтобы хоть немного поддаться давлению колес какого-нибудь большегруза. Это — главное условие.
Второй компонент будущей «засады для покрышек» — посторонние предметы, попадающие на проезжую часть. Главную опасность представляют разного рода небольшие и безобидные на первый взгляд железяки. Например, те или иные крепежные болты, выпадающие из автомобилей от тряски. Или небольшие кронштейны, «уголки», защелки и прочее мелкое конструкционное хозяйство. Основным источником этого безобразия на асфальте магистрали становятся грузовики. Наезд на подобную штуковину на большой скорости, особенно для легковушки с ее не особо толстой резиной покрышек, может привести к необходимости покупки новой резины.
Ведь болт — это не гвоздь, который ее аккуратно прокалывает. В случае чего он ее грубо рвет. Чаще колесо несущейся машины просто отбрасывает «железяку». Но все меняется, когда то же самое происходит в условиях мягкого асфальта. И в особенности, когда с нашим болтом встречается колесо какого-нибудь большегруза. Последний идет не с такой высокой скоростью как легковушка (что уменьшает вероятность отбрасывания болта колесом), его покрышки оказывают куда большее давление на дорожное полотно и они сами по себе более прочные, что минимизирует риск прокола. А в случае жаркой погоды ми имеем еще и размягченное податливое дорожное покрытие.
Итогом становится вдавливание железяки в асфальт грузовым колесом. Причем чаще всего она вдавливается не полностью и не равномерно. У того же болта, например, в асфальт может оказаться вмят лишь один конец, а второй остается наклонно торчать над поверхностью на манер этакого шипа. С уходом дневной жары дорожное полотно остывает, твердеет и тем самым фиксирует этот «зуб» в таком положении. Получается почти идеальная ловушка для колес проезжающих авто.
Наезд на самородный «зуб дракона», если повезет, может пройти и без заметных последствий для покрышки. Но если запас везения у автовладельца уже исчерпан, его ожидает внезапный разрыв шины на высокой скорости. В подобной ситуации драное в лоскуты колесо — меньшее из зол. Существует немалая вероятность, что дело закончится серьезной аварией.