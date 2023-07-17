Как после жары на дорогах появляются «зубы дракона», калечащие резину

С какими автомобильными неприятностями ассоциируется летняя жара? Типичный водитель перечислит риск перегрева мотора; слепящее солнце: насекомых, залепляющих своими трупиками радиатор и лобовое стекло; разогретая до температуры сваривания яиц обивка салона и сидений. А еще капли битума с нового асфальта, летящие на кузов; колейность, появляющаяся в размякшем на солнце дорожном покрытии. Вроде все основное мы перечислили, не так ли?

Как говорится: «да, но нет». Есть еще один пунктик. Эта «мина» появляется благодаря палящему солнцу. Оно порой нагревает битум, основу любого асфальта, до температур, когда он становится отчетливо мягким. Не как пластилин, конечно, но достаточно для того, чтобы хоть немного поддаться давлению колес какого-нибудь большегруза. Это — главное условие.

Второй компонент будущей «засады для покрышек» — посторонние предметы, попадающие на проезжую часть. Главную опасность представляют разного рода небольшие и безобидные на первый взгляд железяки. Например, те или иные крепежные болты, выпадающие из автомобилей от тряски. Или небольшие кронштейны, «уголки», защелки и прочее мелкое конструкционное хозяйство. Основным источником этого безобразия на асфальте магистрали становятся грузовики. Наезд на подобную штуковину на большой скорости, особенно для легковушки с ее не особо толстой резиной покрышек, может привести к необходимости покупки новой резины.