Кто и зачем повсюду вбивает гвозди в асфальт

Начнем с того, что описываемые артефакты — не совсем гвозди, а так называемые дюбеля, с помощью которых обычно крепят к стенам какие-либо конструкции. Причем речь идет о дюбелях, что не вкручиваются отверткой, а вбиваются с помощью специального монтажного пистолета в любую поверхность — хоть в самый прочный бетон. Иногда мы видим, что из асфальта торчит лишь шляпка «гвоздика». Иногда вокруг нее краской нанесено яркое пятно. Порой дюбель вбит в центре крестика, нарисованного все той же краской. А бывает, что им «пришита» к асфальту металлическая пробка от бутылки.
Что все это значит и какому шутнику это надо? Мужчины, чье детство прошло во времена СССР, при словах «дюбель в асфальте» наверняка вспомнят «невинные» забавы детворы тех лет. Пойти и купить петарду тогда было просто негде, а жажда приключений на юную «пятую точку» требовала организации чего-то бабахающего. Один из рецептов подобного рода подразумевал наличие в кармане «актора» коробка обычных спичек и требовал, помимо прочего, вбивания дюбеля в асфальт.
Современным детям подобные развлекухи, к счастью, чужды так что эту версию мы рассматривать не будем. Согласно конспирологического рода объяснениям, появление дюбелей в асфальте можно рассматривать в качестве следов деятельности вражеских диверсантов, оставляющих на улицах городов некие метки, необходимые им для чего-то загадочно-шпионского.
На самом же деле феномен «дюбелей» в асфальте имеет куда более интересное объяснение, чем все вышеперечисленные. Ими обозначаются точки ПВО! Аббревиатура расшифровывается как точка «планово-высотного обоснования» на местности. Их делают в ходе геодезической съемки участка. К координатам каждой такой точки жестко привязано точное значение высоты поверхности над уровнем моря. Из них складывается план местности. На высоты и их перепады между отмеченными дюбелями точками ориентируются рабочие при создании дорожного полотна. А строители «привязывают» к ним проекты зданий и сооружений.
Проблема в том, что при смене старого асфальта дюбеля безжалостно выковыриваются и геодезисты вынуждены каждый раз повторно устанавливать эти самые точки ПВО. Из-за чего и кажется, что отмечающие их дюбеля постоянно появляются на асфальте.