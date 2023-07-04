Кто и зачем повсюду вбивает гвозди в асфальт

Начнем с того, что описываемые артефакты — не совсем гвозди, а так называемые дюбеля, с помощью которых обычно крепят к стенам какие-либо конструкции. Причем речь идет о дюбелях, что не вкручиваются отверткой, а вбиваются с помощью специального монтажного пистолета в любую поверхность — хоть в самый прочный бетон. Иногда мы видим, что из асфальта торчит лишь шляпка «гвоздика». Иногда вокруг нее краской нанесено яркое пятно. Порой дюбель вбит в центре крестика, нарисованного все той же краской. А бывает, что им «пришита» к асфальту металлическая пробка от бутылки.

Что все это значит и какому шутнику это надо? Мужчины, чье детство прошло во времена СССР, при словах «дюбель в асфальте» наверняка вспомнят «невинные» забавы детворы тех лет. Пойти и купить петарду тогда было просто негде, а жажда приключений на юную «пятую точку» требовала организации чего-то бабахающего. Один из рецептов подобного рода подразумевал наличие в кармане «актора» коробка обычных спичек и требовал, помимо прочего, вбивания дюбеля в асфальт.