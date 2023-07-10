Что означают черные символы на асфальте возле перекрестков

Люди в массе своей не особо любопытны. Доказательством тому служат странные геометрические фигуры на дорожном полотне, нанесенные чем-то вроде черной мастики. Автомобилисты годами ездят по ним на своих машинах и не сильно интересуются значением этих знаков. Речь идет рисунках, состоящих, как правило, из нескольких прямых линий. Часть из них параллельны друг другу, а некоторые при этом пересекаются.
В каких-то местах дорожной сети подобные результаты творчества загадочных художников существуют в одиночном экземпляре. А где-то можно наблюдать по несколько повторяющихся «орнаментов» на каждой из полос движения транспорта. Если присмотреться повнимательнее, окажется, что рисунки представляют собой канавки в асфальте, залитые чем-то вроде битума. Особенно это заметно там, где колеса проезжающих машин с течением времени посдирали его с «насиженного места».
Такое впечатление, что некие умельцы с помощью пилы для асфальта прорезали дорожное покрытие, намереваясь удалить его куски, а потом на полпути к цели передумали и попытались загладить нанесенный урон — залепив пропилы тем, что оказалось под рукой. На самом же деле это — подсказка. Обратите внимание: «рисунки битумом» всегда располагаются на городских улицах и магистралях вблизи перекрестков или пешеходных светофоров.
Действительно, асфальт там когда-то пилили. Но никто его при этом сдирать не планировал. Щели в покрытии делают специально: в них закладывают и «хоронят» там специальные индукционные датчики, способные реагировать на идущий транспорт. Ведь любая машина — это куча железа, обладающего магнитным полем, при том напичканная работающими электроприборами.
Датчики находятся на глубине 13—15 сантиметров, так чтобы их не могли повредить при замене асфальта. Тем не менее, они прекрасно чувствуют проезжающий над ними транспорт и даже могут отличить автобус от легковушки. Сенсоры связаны с «мозгами» близлежащего светофора, который на основе поступающей от них информации меняет свой режим: включает «зеленый» приближающемуся автобусу, например.
Или «видя», что на одном из подъездов к перекрестку наблюдается избыток ТС, светофор увеличивает цикл открытого движения именно с этого направления. В Москве сейчас действует несколько сотен таких «умных» светофоров. Из-за чего «черные знаки» на асфальте можно увидеть во многих точках дорожной сети города.