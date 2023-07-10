Что означают черные символы на асфальте возле перекрестков

Люди в массе своей не особо любопытны. Доказательством тому служат странные геометрические фигуры на дорожном полотне, нанесенные чем-то вроде черной мастики. Автомобилисты годами ездят по ним на своих машинах и не сильно интересуются значением этих знаков. Речь идет рисунках, состоящих, как правило, из нескольких прямых линий. Часть из них параллельны друг другу, а некоторые при этом пересекаются.

В каких-то местах дорожной сети подобные результаты творчества загадочных художников существуют в одиночном экземпляре. А где-то можно наблюдать по несколько повторяющихся «орнаментов» на каждой из полос движения транспорта. Если присмотреться повнимательнее, окажется, что рисунки представляют собой канавки в асфальте, залитые чем-то вроде битума. Особенно это заметно там, где колеса проезжающих машин с течением времени посдирали его с «насиженного места».

Такое впечатление, что некие умельцы с помощью пилы для асфальта прорезали дорожное покрытие, намереваясь удалить его куски, а потом на полпути к цели передумали и попытались загладить нанесенный урон — залепив пропилы тем, что оказалось под рукой. На самом же деле это — подсказка. Обратите внимание: «рисунки битумом» всегда располагаются на городских улицах и магистралях вблизи перекрестков или пешеходных светофоров.