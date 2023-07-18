Что категорически нельзя делать водителю во время сильного дождя

Наибольшие проблемы для водителя и его машины сильный дождь приносит именно в населенных пунктах. На загородной дороге вода просто стекает с асфальта, а на городских улицах она порой создает настоящие водоемы. Для начала скажем, что по возможности вообще не стоит пытаться форсировать такие преграды. Даже если вы уверены, что уровень воды в лежащей перед вами мегалуже ниже критически опасного для авто. И дело тут не только в волне, которую вы сами созаете, слишком быстро рассекая водную гладь. Вы ведь понимаете, что она может залить воздухозаборник автомобиля, которым управляете.
Но даже успешно избегая этой опасности имейте в виду: вам навстречу может попасться лихой шофер грузовика, решивший на высокой скорости зрелищно форсировать преграду. И при этом залить встречную легковушку «с головой». Либо колесо вашей машины может ухнуть в невидимую под слоем мутной водицы выбоину. При этом авто неизбежно «нырнет». В обоих случаях мотор нахлебается воды и потребует потом капитального ремонта. Но еще хуже дела обстоят с «электричками».
В последнее время электромобили становятся все более распространенным явлением на наших направлениях. Соответственно, затопление электрокара во время очередного ливня поблизости от вашего авто становится все более вероятным событием. Что там и куда замкнет в этой штуковине при погружении в ливневые потоки, заранее не предскажет никто.
Как такой эксцесс скажется на электросистеме проезжающих мимо ТС и их пассажирах — тоже плохо прогнозируемо. Поэтому во время очередного городского потопа просто постарайтесь держаться подальше от электромобилей. Да и от уличных зарядных станций тоже. Если, конечно, вас не прельщает слава первого владельца машины с ДВС, сумевшего «подзарядиться» от электросети.
Если вам кажется, что сильный ливень и бурные потоки на асфальте хотя бы на время спасут вас от безумных электросамокатчиков и отмороженных курьеров на электровелосипедах — даже не надейтесь. Первых не в состоянии остановить даже цунами — у них же тикает «счетчик» за поминутную аренду, поэтому к черту и потоп, и доводы разума! А у доставщиков время — деньги. И они готовы развозить свой фастфуд хоть под метеоритным дождем. Обе категории электрограждан и в сухую погоду, и в ливень сломя голову лезут под колеса автомобилей.
Между тем у водителя, высматривающего дорогу сквозь струи воды, внимание сконцентрировано преимущественно на происходящем перед автомобилем. А потому среагировать вовремя на появление внезапного электросамокатчика откуда-то сбоку у шофера может и не получиться. Так что во время дождя не забывайте следить еще и за тем, что происходит вокруг машины.