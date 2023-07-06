Зачем опытные водители всегда возят в автомобиле стрейч-пленку

Автомобиль должен служить человеку, а не человек автомобилю, верно? С новой машиной это довольно несложный процесс, а вот если «ласточка» уже успела немало проехать, начинается обратная история. Аналогично — с предстоящими путешествиями. Преодолеть сто километров до дачи может каждый, а вот многотысячный вояж поддастся не всем: в дороге может произойти масса как мелких, так и крупных происшествий, которые бьют не только по настроению, но и по семейному бюджету.

Самый простой пример — сколы, которые можно получить повсеместно. Хоть на МКАДе, хоть на сельской грунтовке в глубинке. Чем дальше от столицы, тем больше камни, и, как следствие, возможностей «поймать» скол. Мириады щербин на капоте и бампере, трещины на фарах — это вообще-то дорого. А ведь можно было «предупредить беду»: опытный водитель, зная о дальней поездке, замотает передок самой обыкновенной стрейч-пленкой, которая и стоит недорого, и дело свое делает. Недаром ведь все автоперегонщики, снова наводнившие наши дороги, закатывают машину чуть ли не до капота.