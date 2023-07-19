За пять лет в России построят и отремонтируют 140 000 км дорог

Вице-премьер поделился планами и на ближайшую «пятилетку». По его словам, с 2023 по 2027 год в России построят и отремонтируют более 140 000 км автомобильных дорог, благодаря чему в нормативном состоянии в 2027 году окажется 85% дорог в городских агломерациях, 85% опорной сети и 56% региональных трасс. Правда, сколько именно километров будет возведено с нуля, а сколько реконструировано из указанных 140 000 км, вице-премьер не уточнил.

Отметим, ранее высокопоставленный чиновник обещал, что только в текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в России приведут в нормативное состояние почти 700 мостов и путепроводов. А автомобильных дорог в стране отремонтируют, реконструируют и построят порядка 18 000 км.