За пять лет в России построят и отремонтируют 140 000 км дорог

Фото: globallookpress.com
Пятилетняя схема планирования дорожного строительства в России, похоже, дает свои позитивные результаты. Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин в рамках дискуссии в Совете Федерации сказал, что такая концепция позволяет быстрее достигать поставленных задач при выделении дополнительного или опережающего финансирования.
Илья Фишер

Вице-премьер поделился планами и на ближайшую «пятилетку». По его словам, с 2023 по 2027 год в России построят и отремонтируют более 140 000 км автомобильных дорог, благодаря чему в нормативном состоянии в 2027 году окажется 85% дорог в городских агломерациях, 85% опорной сети и 56% региональных трасс. Правда, сколько именно километров будет возведено с нуля, а сколько реконструировано из указанных 140 000 км, вице-премьер не уточнил.

Отметим, ранее высокопоставленный чиновник обещал, что только в текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в России приведут в нормативное состояние почти 700 мостов и путепроводов. А автомобильных дорог в стране отремонтируют, реконструируют и построят порядка 18 000 км.

ремонт, платные дороги, дорога, трасса
19 июля 2023
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