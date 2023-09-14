Чтобы никто не ездил: как и зачем в России строят платные дороги

Но это не главное. Цена вопроса — вот что моментально вводит в ступор. За жалкие 22 километра водителям придется выложить 600 рублей. Уважаемые господа из АО «Новое качество дорог», вы там не продешевили? Может, поднять до пары тысяч, чего стесняться-то? Рядовые водители и так поедут по вашей чудо-дороге только в самом крайнем случае. Те же, кто пользуется ей регулярно, не заметят никакой разницы, а вы утроите ваши доходы, не ударив палец о палец.

Примерно в таком духе высказался порталу BFM.ru вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин: «Те тарифы на платные магистрали, которые сейчас в Москве утверждаются, и на скоростной диаметр, и на новую трассу — дублер Кутузовского являются запретительными. Они делают дорогу исключительно для люксовых граждан, для которых выкидывать каждый день на дорогу туда-обратно 1,5 тысячи рублей совершенно не проблема.

Рядовому автомобилисту московскому эта дорога не делает никакого блага. Тот трафик, который она уведет на себя, совершенно минимальный, особого влияния на состояние дорожного движения не оказывает. Я уверен, что тариф надо снижать, не выше 100 рублей, тогда эта дорога москвичам принесет много пользы. При этом можно будет ее развивать, увеличив количество съездов на городские и другие улицы, потому что сейчас их мало, дорога строилась исключительно как возможность быстро отпрыгнуть из „Москвы-Сити“ за город».