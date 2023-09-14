Чтобы никто не ездил: как и зачем в России строят платные дороги

Не далее, как 9 сентября сего года Владимир Путин и Сергей Собянин в торжественной атмосфере открыли новую автомобильную дорогу — проспект Багратиона в Москве. Он протянулся от ТТК в районе Москва-Сити до МКАД, где плавно встроился в Северный обход Одинцова. Нужное дело? Естественно, нужное — только дурак будет спорить. Столица задыхается в бесконечных пробках, вызванных нехваткой дорог. Но всякое хорошее начинание у нас почему-то немедленно превращается в свою полную противоположность.
Нефункционально и дорого
Прежде всего, удивляет отсутствие съездов на ключевые внутримосковские направления. Развязки с Минской улицей, с Рублевским шоссе и даже с Северо-Западной хордой по неизвестным причинам отсутствуют. То есть, новая магистраль по крайней мере какое-то время будет служить лишь двум целям — выкидывать вон из города водителей, желающих его покинуть, и наоборот, принимать в самое свое сердце жаждущих в город вернуться.
Но это не главное. Цена вопроса — вот что моментально вводит в ступор. За жалкие 22 километра водителям придется выложить 600 рублей. Уважаемые господа из АО «Новое качество дорог», вы там не продешевили? Может, поднять до пары тысяч, чего стесняться-то? Рядовые водители и так поедут по вашей чудо-дороге только в самом крайнем случае. Те же, кто пользуется ей регулярно, не заметят никакой разницы, а вы утроите ваши доходы, не ударив палец о палец.
Примерно в таком духе высказался порталу BFM.ru вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин: «Те тарифы на платные магистрали, которые сейчас в Москве утверждаются, и на скоростной диаметр, и на новую трассу — дублер Кутузовского являются запретительными. Они делают дорогу исключительно для люксовых граждан, для которых выкидывать каждый день на дорогу туда-обратно 1,5 тысячи рублей совершенно не проблема.
Рядовому автомобилисту московскому эта дорога не делает никакого блага. Тот трафик, который она уведет на себя, совершенно минимальный, особого влияния на состояние дорожного движения не оказывает. Я уверен, что тариф надо снижать, не выше 100 рублей, тогда эта дорога москвичам принесет много пользы. При этом можно будет ее развивать, увеличив количество съездов на городские и другие улицы, потому что сейчас их мало, дорога строилась исключительно как возможность быстро отпрыгнуть из „Москвы-Сити“ за город».
Не для сиволапых
Мне кажется, что г-н Шапарин является опасным носителем крайне крамольных мыслей, которые прямо противоречат базовым установкам, внедряемым в жизнь региональными властями. По их мнению, быстро, комфортно и безопасно должны передвигаться только избранные. Удел остальных сиволапых — стояние в пробках и грязный каршеринг, в котором их дети ненароком могут напороться на забытую кем-то иголку от шприца с наркотой или гепатитом.
Какие наши доказательства? Да пожалуйста. За проезд от Москвы до Арзамаса по новой платной трассе М12 водителю предлагается выложить 2800 рублей, хотя еще недавно речь шла всего о четырех-пяти сотнях. А ведь дорога презентовалась как часть пути «Европа — Западный Китай». При таких тарифах поездка до Поднебесной вполне может обойтись в среднемесячную зарплату.
А М11? Там за проезд до подмосковного Солнечногорска в будни с вас сдерут 900 рублей, в выходные — 1150. И это при том, что по всей 684-километровой дороге Москва — Питер можно промчаться за 2400 рублей. Почему так? Да потому, что Шереметьево. Опаздывающий на самолет раскошелится на любую сумму.
Глядя на этот праздник жизни, «Автодор» схватился за голову, поняв, насколько он облажался в свое время с тарифами на М4 «Дон». Ведь в 2021 году до Краснодара в выходные можно было добраться за жалкие 1920 рублей. Теперь та же дорога облегчит ваш кошелек на 3510 рэ — и это в будни.
Два неприятных предположения
Если у кого-то еще остались сомнения в антинародной деятельности структур, ответственных за дорожное хозяйство и за обеспечение мобильности граждан, то ему стоит напомнить о неправославных тарифах на московский паркинг, который в пределах ТТК составляет 450 ₽/ч, а в районе Москва-Сити взлетает до 600 ₽/ч.
В общем, либо над простым водителем откровенно издеваются и доят его как корову молочной породы, либо действительно наши чиновники считают своим долгом насильно пересадить всех автовладельцев (за некоторым исключением, естественно) на общественный транспорт.