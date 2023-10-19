Как любой водитель легко поймет, что ему недолили топливо на АЗС

Со штрафов и норм, собственно, и начнем. Погрешность недолива «горючки» может зависеть от различных алгоритмов работы той или иной «автозаправки», но по закону она не должна превышать 0,25% от отпускаемого объема топлива. О чем доходчиво разъяснено в правилах технической эксплуатации АЗС или ГОСТ Р 58404. наказание за нарушение требований — 100 000 рублей, а с 2024 года он увеличится до 500 000.
Между тем, как уже было сказано, заправщики по-прежнему грешат обманом автовладельцев. Ведь о грядущей проверке их, как правило, предупреждают. А так называемые контрольные закупки происходят крайне нерегулярно. Оттого, собственно, подобная практика массово и процветает.
Любопытно, что оборудование автозаправочных комплексов можно настраивать по различным алгоритмам подачи топлива. Скажем, отрегулировать так, чтобы удерживалось 3—7% горючего. При этом на самой колонке будет зафиксирован приближенный к правильным показателям литраж.
А чем больше объемов выдачи нефтепродуктов, тем существеннее недолив (читай — «левый» доход). Это как у операторов сотовой связи, которые лишь на рубль облапошивают клиентов, а в совокупности получают колоссальную сумму. Потребителей много и они никуда не денутся — грех не поживиться.
Вы наверняка сталкивались с тем, что на бензоколонке «зажиливают» 25—35 копеек, что представители АЗС объясняют настройкой электроники, либо остатком в заправочном пистолете некоторого количества топлива от предыдущего клиента. На самом деле, такого быть не должно. А потому требуйте от персонала полностью предоставить оплаченную вами услугу.
Впрочем, избежать подобного можно, указав на кассе не сумму, на которую планируете заправить свой автомобиль, а точное количество литров. Кроме того, при полностью залитом баке можно вычислить практически точный литраж, оказавшийся в нем после АЗС. Технический паспорт ТС и нехитрые математические расчеты — в помощь.
А еще бывалые водители проверяют «чистоплотность» заправщиков путем наполнения канистры. Тут все намного проще: залил в емкость бензин и собственными глазами увидел, насколько соответствуют оплаченные литры объему тары. В качестве доказательств своей правоты сотрудники комплекса обязаны предоставить клиенту опломбированный и соответствующий ГОСТу контрольный мерник.
Если же в таковом вам отказывают, а факт обмана налицо, смело обращайтесь с заявлением в прокуратуру, жалобой в Роспотребнадзор, а заодно и в Комитет по защите прав потребителей. Если, конечно, никаких мер по разрешению конфликта администрация не предпримет.