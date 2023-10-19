Как любой водитель легко поймет, что ему недолили топливо на АЗС

Фото avtovzglyad.ru
Ни для кого не секрет, что на автозаправочных комплексах практикуют недолив топлива. Согласно проверкам Минпромторга, две из трех АЗС мухлюют с бензином, не брезгуя наживаться на автомобилистах. Правда, закон допускает недолив, а его погрешность зафиксирована в ГОСТе. Вот только следуют ему, как видно, далеко не все. Причем даже невзирая на суровые штрафные санкции.
Руслан Черный

Со штрафов и норм, собственно, и начнем. Погрешность недолива «горючки» может зависеть от различных алгоритмов работы той или иной «автозаправки», но по закону она не должна превышать 0,25% от отпускаемого объема топлива. О чем доходчиво разъяснено в правилах технической эксплуатации АЗС или ГОСТ Р 58404. наказание за нарушение требований — 100 000 рублей, а с 2024 года он увеличится до 500 000.

Между тем, как уже было сказано, заправщики по-прежнему грешат обманом автовладельцев. Ведь о грядущей проверке их, как правило, предупреждают. А так называемые контрольные закупки происходят крайне нерегулярно. Оттого, собственно, подобная практика массово и процветает.

Любопытно, что оборудование автозаправочных комплексов можно настраивать по различным алгоритмам подачи топлива. Скажем, отрегулировать так, чтобы удерживалось 3—7% горючего. При этом на самой колонке будет зафиксирован приближенный к правильным показателям литраж.

А чем больше объемов выдачи нефтепродуктов, тем существеннее недолив (читай — «левый» доход). Это как у операторов сотовой связи, которые лишь на рубль облапошивают клиентов, а в совокупности получают колоссальную сумму. Потребителей много и они никуда не денутся — грех не поживиться.

Фото avtovzglyad.ru

Вы наверняка сталкивались с тем, что на бензоколонке «зажиливают» 25—35 копеек, что представители АЗС объясняют настройкой электроники, либо остатком в заправочном пистолете некоторого количества топлива от предыдущего клиента. На самом деле, такого быть не должно. А потому требуйте от персонала полностью предоставить оплаченную вами услугу.

Впрочем, избежать подобного можно, указав на кассе не сумму, на которую планируете заправить свой автомобиль, а точное количество литров. Кроме того, при полностью залитом баке можно вычислить практически точный литраж, оказавшийся в нем после АЗС. Технический паспорт ТС и нехитрые математические расчеты — в помощь.

А еще бывалые водители проверяют «чистоплотность» заправщиков путем наполнения канистры. Тут все намного проще: залил в емкость бензин и собственными глазами увидел, насколько соответствуют оплаченные литры объему тары. В качестве доказательств своей правоты сотрудники комплекса обязаны предоставить клиенту опломбированный и соответствующий ГОСТу контрольный мерник.

Если же в таковом вам отказывают, а факт обмана налицо, смело обращайтесь с заявлением в прокуратуру, жалобой в Роспотребнадзор, а заодно и в Комитет по защите прав потребителей. Если, конечно, никаких мер по разрешению конфликта администрация не предпримет.

АЗС, бензин, цены на топливо, обман, мошенничество, лайфхак
20 октября 2023
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