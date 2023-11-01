Провал эксперимента: отмена мигающего зеленого сигнала светофора вызвала всплеск ДТП

Как сообщает Telegram-канал «Новости Зеленограда», с 1 по 26 октября количество столкновений выросло на 42%, а число ДТП на перекрестках — на 62%. В ГИБДД подчеркнули, что данные ЦОДД о том, что якобы 80% водителей ускоряются, чтобы успеть проехать на мигающий зеленый, не соответствуют действительности. Более того, инициаторы не учли «условия при движении на автомобиле и резко меняющейся дорожной обстановке, а именно: время, необходимое для принятия решения водителем, время срабатывания тормозного привода», указали в ГИБДД.

Против эксперимента выступили все, кроме ЦОДД и «Спецдорпроекта», но только ГИБДД мотивировала свою позицию — остальные просто сослались на мнение местных жителей. В итоге префектура попросит дептранс прекратить эксперимент.