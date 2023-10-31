Как водители убивают коробку-автомат, проверяя в ней уровень масла

Каждый владелец автомобиля с классическим гидротрансформаторным «автоматом» в трансмиссии должен четко представлять, что в нем должен присутствовать строго определенный объем «масла» — АТF. Не больше и не меньше! Когда этой жидкости недостаточно и ее уровень ниже требуемого, в узле нарушается температурный режим. Перегрев резко снижает ресурс любого механизма и АКП в этом смысле — не исключение.
Кроме того, при пониженном уровне масла в «автомате» его насос начинает вместе с жидкостью захватывать воздух. Она взбивается в эмульсию, насыщается пузырьками газа. Что меняет его физические свойства — оно становится легко сжимаемым. В системе падает давление, а это влечет за собой симптом под названием «пропала передача». Эмульсия намного хуже смазывает детали и узлы «автомата» и плохо отводит от них тепло. Вызванный пузырьками воздуха в масле перегрев и износ быстро приканчивают агрегат.
Избыток ATF в коробке передач не менее вреден, нежели недостаток. Когда уровень смазки слишком высок, вращающиеся части КП цепляют его поверхность и вспенивают жидкость. Появляется все та же эмульсия — с вышеописанными последствиями. Но кроме того, поскольку у нас наблюдается избыток рабочей жидкости, вспенивание оборачивается сильным увеличением ее объема. Излишки начинают «рваться на свободу» и корпус агрегата оказывается залит ATF.
Как же контролировать уровень масла, чтобы оценить необходимость долива? Прежде всего надо знать, что проверять его в АКП по тем же принципам, что и в двигателе категорически нельзя. На щупе коробки-«автомата» присутствует не один диапазон уровней, а два. Расположенный повыше обычно помечается надписью hot, а тот, что пониже — cold. То есть верх щупа предназначен для контроля уровня ATF на прогретой «коробке», а низ востребован, когда она холодная. Но есть нюанс, который может сильно дезориентировать не особо сведущего автовладельца.
Решив проверить уровень ATF, он достает щуп и видит, что жидкость стоит на уровне hot. Но машина-то холодная! Делается ошибочный вывод, что масла в КП слишком много, трансмиссия в опасности, жидкость надо срочно сливать… Есть и иной вариант. Машину заводят, лезут измерять количество ATF и обнаруживают, что жидкость находится в диапазоне cold — при работающей КП! Делается другой неверный вывод: масла якобы мало и требуется срочный долив.
Если начать доливать-отливать масло в вышеописанных ситуациях, «автомат» и правда окажется под угрозой скоропостижной смерти! Дело в том, что контроль уровня ATF проводят исключительно при включенном двигателе. И — да: когда КП не прогрета, масло действительно должно стоять на отметке cold. А после 20—30 минут езды оно (нагревшись) «вылезает» до уровня hot. Это следует иметь в виду, если решите проверить его уровень.