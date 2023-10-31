Как водители убивают коробку-автомат, проверяя в ней уровень масла

Каждый владелец автомобиля с классическим гидротрансформаторным «автоматом» в трансмиссии должен четко представлять, что в нем должен присутствовать строго определенный объем «масла» — АТF. Не больше и не меньше! Когда этой жидкости недостаточно и ее уровень ниже требуемого, в узле нарушается температурный режим. Перегрев резко снижает ресурс любого механизма и АКП в этом смысле — не исключение.

Кроме того, при пониженном уровне масла в «автомате» его насос начинает вместе с жидкостью захватывать воздух. Она взбивается в эмульсию, насыщается пузырьками газа. Что меняет его физические свойства — оно становится легко сжимаемым. В системе падает давление, а это влечет за собой симптом под названием «пропала передача». Эмульсия намного хуже смазывает детали и узлы «автомата» и плохо отводит от них тепло. Вызванный пузырьками воздуха в масле перегрев и износ быстро приканчивают агрегат.

Избыток ATF в коробке передач не менее вреден, нежели недостаток. Когда уровень смазки слишком высок, вращающиеся части КП цепляют его поверхность и вспенивают жидкость. Появляется все та же эмульсия — с вышеописанными последствиями. Но кроме того, поскольку у нас наблюдается избыток рабочей жидкости, вспенивание оборачивается сильным увеличением ее объема. Излишки начинают «рваться на свободу» и корпус агрегата оказывается залит ATF.