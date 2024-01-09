На трассе М11 «Нева» снова подорожал проезд

Как сообщили в Северо-западной концессионной компании, «индексация тарифов» для легковых автомобилей касается части маршрутов платного участка — в основном в точке въезда или выезда из Москвы — с 9 января 2024 года она увеличивается на сумму от 10 до 60 рублей.

Так, дневной тариф для легковушек (действует семь дней в неделю) от Москвы до Шереметьево−1 повышен с 550 до 580 рублей. От Москвы от Зеленограда дневная поездка с понедельника по четверг подорожала с 500 до 530 рублей, а от Москвы до Солнечногорска — с 900 до 950 рублей. Максимальный тариф для легкового автомобиля — от Солнечногорска до Москвы в дневное время по выходным — вырос до 1210 рублей.

— Для водителей, совершающих регулярные поездки по абонементам, стоимость остается прежней. Экономия с абонементом может достигать 65% по сравнению с базовой стоимостью, — утешают водителей в СЗКК.